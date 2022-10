Thời sự 24 giờ: Sẽ đưa thi hài nữ du học sinh Việt Nam thiệt mạng trong sự cố Itaewon về nước

Xem thêm: Lý do Hà Nội 'khát' xăng, các chi phí tăng bất thường trong giá

Việc hết xăng cục bộ do lượng dự trữ không đủ, xe bồn chở xăng hư hỏng hoặc chưa tới giờ được vào nội đô cấp hàng... Để tìm được những cây xăng còn mở bán, nhiều người dân đã phải gọi tổng đài của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) để tìm chỗ đổ xăng, tránh cảnh hết xăng giữa đường trong buổi tối.

Theo các doanh nghiệp, việc Bộ Công Thương phân giao hạn mức thêm cho một số doanh nghiệp đầu mối đang tạo ra gánh nặng lớn, đặc biệt trong bối cảnh kinh doanh xăng dầu liên tục bị thua lỗ nhiều tháng qua.

Theo vị này, những biến động tỷ giá thời gian gần đây, cộng với những chi phí chưa được tính đủ cho doanh nghiệp xăng dầu đang bào mòn nguồn vốn của hầu hết các doanh nghiệp trong ngành.

Ngày 31/10, một lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Công an tỉnh đã xử lý nghiêm hành vi vi phạm các quy định trật tự, an toàn giao thông đối với nữ Thiếu tá công an đang công tác tại Công an huyện Đak Đoa bằng hình thức kỷ luật "Cách chức".

Cụ thể, cán bộ công an Gia Lai bị kỷ luật nêu trên là Thiếu tá Trần Thị Luận (SN 1984, Đội trưởng Đội Thi hành án, Công an huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai).

