Thời sự 24 giờ: Dư luận phẫn nộ vì trường học cho 11 em ăn 2 gói mì tôm chan cơm, Sapa chìm trong sương mù

Trên đỉnh Fansipan có độ cao 3.143m, nhiệt độ xuống còn 2-3 độ C và có thể xuất hiện băng giá.

Từ ngày 17 - 20/12/2023, theo dự báo, tỉnh Lào Cai sẽ xảy ra rét đậm, rét hại. Nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương, các sở, ngành thành viên tăng cường, chủ động các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi.

Sapa chìm trong mây mù. Ảnh: VTC News

Công điện nêu rõ các khu vực vùng núi cao như thị xã Sa Pa, một số xã của huyện Bát Xát, nhiệt độ giảm xuống từ 2 - 4 độ C, đặc biệt đỉnh Fansipan nhiệt độ xuống thấp nhất có thể dưới 1 độ C, khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Vùng cao Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai nhiệt độ dao động từ 6 - 9 độ C. Nhiệt độ các huyện vùng thấp Bảo Yên, Bảo Thắng, Văn Bàn, TP Lào Cai và một số xã vùng thấp huyện Bát Xát, Mường Khương, nhiệt độ phổ biến từ 11 - 13 độ C.

