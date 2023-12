Thời sự 24 giờ: Bắt nghi phạm giết người giấu xác ở Hải Phòng; Cháy ở siêu thị Lotte Mart, TPHCM

Vụ cháy quán karaoke An Phú, Bình Dương làm 32 người chết, có 5 người bị khởi tố, gồm 4 cựu cán bộ công an và chủ quán karaoke. Vụ án này có 5 người bị khởi tố, gồm 4 cựu cán bộ công an là: Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng, Nguyễn Văn Võ, Nguyễn Duy Linh. Người còn lại là Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú.

Quán karaoke An Phú. Ảnh: VOV

Trong số 5 bị can có 3 người bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” là: Lê Anh Xuân, Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng; 2 bị can bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là: Nguyễn Văn Võ, Nguyễn Duy Linh.

Tuy nhiên, đang trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Duy Linh (cựu đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.Thuận An) chết do bệnh lý vào tháng 6/2023. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can.

Đỉnh Fansipan phủ trắng bởi băng tuyết

Đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống các tỉnh phía Bắc sáng sớm nay làm nhiệt độ giảm mạnh. Đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) trưa nay xuất hiện băng tuyết.

Băng tuyết ở Fansipan. Ảnh: Dân Trí

Theo Đài Khí tượng thủy văn Lào Cai, sáng nay 22/12, thị xã Sa Pa nhiệt độ giảm xuống còn 3 độ C, thấp nhất từ đầu mùa đông 2023 tới nay. Dự báo tình trạng băng tuyết sẽ tiếp tục kéo dài.

Hiệu trưởng xin từ chức sau vụ '11 học sinh ăn mì tôm chan cơm’

Sau vụ 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm, lãnh đạo Lào Cai đã vào cuộc. Hình ảnh gần nhất cho thấy bữa ăn của học sinh đã được cải thiện nhưng vụ này tiếp tục được làm rõ.