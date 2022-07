Thổi phồng Tamiflu là ‘thần dược’ trị cúm, coi chừng rước họa

Các bác sĩ cho biết năm nay bệnh cúm A bùng phát bất thường, theo đó virus cúm thường phát triển vào mùa đông khi thời tiết lạnh, nồm ẩm. Tuy nhiên năm nay, cúm A lại bùng phát vào mùa hè, thời tiết khô, nóng. Nguyên nhân có thể do thời tiết biến đổi bất thường, đến tháng 5 vẫn còn các đợt không khí lạnh khiến virus cúm A bùng phát.

Bác sĩ Trần Văn Bắc - phó trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhân 78 tuổi, bị viêm phổi do mắc cúm A, sau đó suy hô hấp, tiên lượng nặng. Hiện người bệnh được thở máy, tiếp tục theo dõi sát.

Bác sĩ Bắc khuyến cáo, cúm A có thể diễn biến nặng, thậm chí gây tử vong ở người mắc bệnh mạn tính về tim phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc suy giảm miễn dịch... Mọi người phòng cúm A bằng cách vệ sinh cá nhân, che miệng khi hắt hơi và vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối, ăn uống đủ chất để nâng cao thể trạng.

Dấu hiệu nào nhận biết cúm

PGS Nguyễn Tiến Dũng - nguyên Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai - cho biết bệnh cúm hay còn gọi là cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính với biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho.

Tác nhân gây bệnh chủ yếu do các chủng virus cúm A(H3N2), cúm A(H1N1), cúm B và cúm C. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao, lây nhanh qua đường hô hấp thông qua các giọt nhỏ nước bọt hay dịch tiết mũi họng do hắt hơi, ho khạc.

Bệnh cúm là bệnh truyền nhiễm lây lan qua đường hô hấp, ghi nhận các trường hợp mắc quanh năm. Đặc biệt, vào mùa đông, hay giao mùa đông xuân, số bệnh nhân, trong đó chủ yếu là trẻ em mắc cúm gia tăng.

“Hiện nay, do thời tiết thay đổi thất thường, nóng chuyển lạnh đột ngột ngay trong ngày là điều kiện thuận lợi cho các virus đường hô hấp, trong đó có virus cúm phát triển.