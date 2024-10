Thợ Việt tự chế xe VinFast VF 7 bằng gỗ có thể đi được

Chiếc VinFast VF 7 được một thợ độ tại Bắc Ninh chế tạo với vỏ bằng gỗ và khung gầm thép với tỷ lệ 1:1 so với nguyên bản và có khả năng di chuyển. Mới đây, chủ sở hữu kênh YouTube nổi tiếng ND - Woodworking Art với hơn 3 triệu người theo dõi đã đăng tải video ghi lại quá trình hoàn thiện chiếc VinFast VF 7 làm từ gỗ. Thợ độ đến từ Bắc Ninh này cho biết mục đích chế tạo ra chiếc xe độc đáo này để dành tặng người vợ mới sinh. Theo chia sẻ, chiếc VinFast VF 7 này được chế tác với lớp vỏ hoàn toàn bằng gỗ, kích thước tỷ lệ 1:1 so với nguyên mẫu đang bán trên thị trường. Xe được xây dựng bởi bộ khung thép, sau đó lắp ráp các bộ phận làm bằng gỗ. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED hình cánh chim phát sáng và đèn pha được tích hợp trong hốc gió bên dưới. Bộ mâm có thiết kế giống hệt VF 7 bản thương mại, được sơn màu đỏ đồng tương ứng với thân xe. Phần đuôi xe được trang bị cặp đèn hậu LED phát sáng tạo điểm nhấn. Nội thất của chiếc VF 7 này do người thợ Việt chế tác cũng được hoàn thiện tỉ mỉ. Các chi tiết nổi bật gồm có vô-lăng có logo và khả năng đánh lái, màn hình trung tâm tượng trưng, ốp cửa, bảng điều khiển, cửa gió điều hòa và cả ghế ngồi bằng gỗ. Đáng chú ý, bản chế VinFast VF 7 bằng gỗ cũng được gắn động cơ để có thể di chuyển tốc độ thấp. Tuy nhiên, chiếc xe gỗ không đủ điều kiện để lưu thông hợp pháp ngoài đường phố nên chỉ có thể đi trong một số đường nội bộ và chỉ mang tính chất sưu tầm, trưng bày. Trước chiếc VinFast VF 7, ND - Woodworking Art cũng từng nhiều lần gây ấn tượng với cộng đồng xe thông qua những dự án xe gỗ như: Ferrari 250 GTO, Bugatti Centodieci, BMW 328 Hommage, Mercedes Vision AVTR, Lamborghini Vision GT, concept Audi Skysphere, Rolls-Royce Boat Tail hay Tesla Cybertruck. Lê Tuấn