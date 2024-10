Thịt gà CP không chỉ được bình ổn giá, mà còn cho phép khách hàng được quyền '1 đổi 1' tại Bách hóa Xanh

Đó là khẳng định của Bà Nguyễn Thị Hương Ngọc - Giám đốc mua hàng ngành hàng tươi sống Bách hóa Xanh trong việc cam kết chất lượng sản phẩm đến người tiêu dùng, nhất là vào dịp cuối năm lượng thịt tiêu thụ mạnh. Theo bà Ngọc, chính sách 1 đổi 1 cho mặt hàng thịt gà được áp dụng trong 2 ngày mua hàng, “không phải là việc nói đúng hay sai với khách hàng”, mà là cam kết lớn nhất giữa Bách hóa Xanh và đối tác CP nhằm nhấn mạnh chất lượng sản phẩm gà đang được kinh doanh tại hệ thống.



Hiện, Bách hóa Xanh và CP cam kết 100% sản phẩm thịt gà của thương hiệu là thịt tươi mới mỗi ngày, không chất tăng trưởng, không dư lượng kháng sinh. Người tiêu dùng mua thịt gà CP được 1 đổi 1 trong 2 ngày nếu cảm thấy ăn không ngon. Ảnh: Quỳnh Như. Giải thích cho đơn hàng 2 ngày, theo bà Ngọc, hiện thịt gà CP đang cung cấp cho khách hàng chỉ bán trong 2 ngày. Hết 2 ngày hủy 100% theo phương pháp vật lý, đó cũng là cách để Bách hóa Xanh khẳng định chất lượng cho người tiêu dùng.



Cũng theo bà Ngọc, ở Bách Hóa Xanh, khách hàng thường ưa chuộng thịt gà trong nước hơn là thịt nhập khẩu, dù giá thành thịt nhập khẩu rẻ hơn nhiều. Đây cũng là cách để Bách hóa Xanh và CP chăm sóc người dùng tốt hơn trong mùa cuối năm lượng thịt tiêu thụ mạnh.



Với tỷ trọng thịt gà nội địa chiếm 2/3 tổng lượng tiêu thụ, riêng thịt gà CP đóng góp tới 40-50% thị phần tại Bách hóa Xanh. Mỗi tháng, đơn vị này nhập về khoảng 1.000 tấn gà tươi từ CP để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, tăng 30-50% mỗi năm, có năm tăng đến 100%.



Riêng với mùa mua sắm cuối năm, bà Ngọc cho biết CP hiện là đối tác chiến lược của doanh nghiệp với cơ chế ổn định nguồn cung được kiểm soát nghiêm ngặt, bên cạnh đảm bảo bình ổn giá bán cho khách hàng. Thịt gà CP được sản xuất trên dây chuyền tự động chuẩn an toàn sinh học trước khi đến với người tiêu dùng qua hệ thống Bách hóa Xanh. Ảnh: Quỳnh Như. Riêng về giá bán bình ổn, bà Phùng Mỹ Linh - Giám đốc Kinh Doanh kênh MT miền Nam và miền Trung CPV Food đưa nhận định nhà cung cấp đã cam kết mức giá hợp lý nhất thay cho việc "giá rẻ, chất lượng cao".



"Chúng tôi áp dụng quy trình chế biến tự động và được thực hiện một cách nghiêm ngặt. Khi đến siêu thị, gà được trưng bày trong tủ mát chuyên dụng ở nhiệt độ từ 0-4 độ C nhằm giữ được sự tươi ngon nhất khi đến với người tiêu dùng cho mô hình khép kín 3F trong vùng an toàn sinh học", bà Linh nói.



Bách Hóa Xanh và Tập đoàn CP đã có sự hợp tác từ 2021 cho việc kinh doanh nhiều sản phẩm trên hệ thống. Việc nâng cấp chiến lược từ 10/2024 cho không chỉ góp phần gia tăng chất lượng sản phẩm thị trường, mà còn để đảm bảo bình ổn giá, trước mắt là nhu cầu tăng cao trong Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025.