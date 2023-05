Thiếu tướng Đinh Văn Nơi tạm đình chỉ công tác Trưởng Công an phường Bãi Cháy

Sau khi mạng xã hội lan truyền clip một người tự xưng là Trưởng Công an phường Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh) có hành vi chửi và đánh dân, chiều 18/5, trả lời PV VTC News, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, ông đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác Trung tá Nguyễn Thành Nam, Trưởng công an phường Bãi Cháy.