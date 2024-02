"Thiên tài Toán học" 47 tuổi lấy vợ, sinh đứa con trai bị hàng xóm chê "hư hỏng": Kết quả nhiều năm sau khiến ai nấy kinh ngạc

Ngoài ra, ông Trần còn thỉnh thoảng hướng dẫn con học Toán, với sự rèn luyện trước đó, đứa trẻ nhanh chóng nắm vững các kiến thức cơ bản. Theo Trần Cảnh Nhuận, Toán học thực chất là một loại hình học tập và nghệ thuật thể hiện bản chất bên trong của con người. Và nếu một đứa trẻ có thể hiểu được chân lý ngay từ khi còn nhỏ thì chắc chắn sau này nó sẽ làm được điều gì đó. Cho dù sau này trẻ chọn môn học khác thì vẫn mang lại lợi ích.

Trong những năm đầu đời, Trần Cảnh Nhuận hy vọng rằng đứa trẻ này có thể trở thành người theo đuổi ước mơ trên con đường Toán học như mình. Tuy nhiên, Trần Do Vĩ lại quan tâm đến âm nhạc hơn và muốn bay bổng cuồng nhiệt trong thế giới âm thanh. Cặp vợ chồng tôn trọng sở thích của con. Cuối cùng Trần Do Vĩ được nhận vào Nhạc viện Trung ương, trong lớp kèn và trở thành một nghệ sĩ thổi kèn cừ khôi.

Tuy nhiên, vào những năm 90, âm nhạc bắt đầu dần được thương mại hóa nên Trần Do Vĩ bắt đầu học thêm Kinh doanh và Thương mại quốc tế. Điều đáng tiếc là lúc này cha anh đã qua đời. Vì là con trai duy nhất, Trần Do Vĩ cảm thấy có lỗi với cha mình vì từng trốn tránh Toán học, không thực hiện được nguyện vọng kế thừa Toán học của cha. Vì vậy, Trần Do Vĩ quyết định chuyển sang học Toán ứng dụng. Vì đã trải qua quá trình rèn luyện nghiêm ngặt từ khi còn nhỏ nên anh lấy được bằng Thạc sĩ rất suôn sẻ.