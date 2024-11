Thị trường xe máy Việt Nam trên đà phục hồi

Theo chuyên trang thống kê dữ liệu xe máy toàn cầu Motorcycles Data, doanh số bán xe máy tại Việt Nam khởi đầu không mấy suôn sẻ trong nửa đầu năm 2024 (-1,4%) nhưng đã cho thấy dấu hiệu phục hồi vào nửa cuối. Cụ thể, thống kê của Motorcycles Data cho biết lượng tiêu thụ xe máy trên cả nước tính đến tháng 10 đã đạt 2,35 triệu chiếc. Con số này tăng nhẹ 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Motorcycles Data cũng cho biết thị trường xe máy Việt Nam đang tăng trưởng ở tất cả các phân khúc. Theo đó, phân khúc xe tay ga tăng 1,8% trong khi phân khúc xe số tăng 13%. Nhưng trái với nhóm xe máy động cơ đốt trong truyền thống, mảng xe máy điện đang gặp khó khăn. Với hạng mục L1 (tương đương với xe xăng động cơ dưới 50cc), mức tăng trưởng chỉ là 0,4%. Trong khi đó, hạng L3 (tương đương xe 50cc trở lên) giảm 13,1%. Về mặt thương hiệu, Motorcycles Data không nêu số liệu chi tiết nhưng cho biết hai hãng xe dẫn đầu thị trường xe máy Việt Nam vẫn là Honda và Yamaha. Cả hai đều có được kết quả kinh doanh tăng trưởng, lần lượt ở mức 2,7% và 6,9%. Các vị trí tiếp theo thuộc về các thương hiệu xe máy điện. Nổi bật là Pega tăng 2,3% và Yadea của Trung Quốc với mức tăng mạnh 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Dẫu vậy theo Motorcycles Data, Việt Nam vẫn đang là thị trường lớn thứ 3 thế giới về mảng xe máy điện. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), thị trường xe máy nước ta đã có dấu hiệu khởi sắc kể từ quý 3 với mức tăng trưởng 13,74% so với quý trước và 12,34% so với cùng kỳ năm 2023. Đà tăng trưởng được dự báo sẽ tiếp tục duy trì trong quý 4/2024 khi đây là mùa cao điểm mua sắm cuối năm. Bên cạnh những chương trình khuyến mãi trong dịp này, các hãng còn liên tục giới thiệu ra thị trường những mẫu xe mới đem đến thêm nhiều lựa chọn cho khách hàng. Đầu tháng 10, Yamaha tung ra bản cập nhật dành cho xe tay ga Janus với ngoại hình tân trang và trang bị thêm nhiều tính năng mới để thu hút khách hàng. Mức giá bán cho phiên bản mới cũng tăng nhẹ khoảng 500.000 đồng so với bản tiền nhiệm, ở mức từ 29,15 - 33,38 triệu đồng tùy phiên bản. Tương tự, Honda cũng đem tới bản cập nhật 2025 cho các mẫu xe SH 350i và Vision. Trong đó, mẫu "xe tay ga quốc dân" Honda Vision phiên bản mới được cập nhật màu sắc và họa tiết mới trong khi các trang bị và động cơ không đổi. Vision 2025 có giá bán dao động từ 31,31 - 36,61 triệu đồng. Ngoài ra, Honda cũng vừa giới thiệu mẫu xe máy điện Honda ICON e: tại Triển lãm VMS 2024. Mẫu xe này sẽ được mở bán tại thị trường Việt Nam vào đầu năm sau. Đáng chú ý, Honda hé lộ ICON e: sẽ có giá bán dưới 30 triệu đồng. Với mức giá cạnh tranh cùng thiết kế trẻ trung hướng tới nhóm khách hàng là học sinh sinh viên, Honda ICON e: hứa hẹn sẽ là làn gió mới hâm nóng phân khúc xe máy điện tại Việt Nam trong tương lai. Lê Tuấn