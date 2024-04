Thị trường xe máy ế ẩm nhưng lượng sản xuất mới vẫn tăng trong tháng 4

Thị trường xe máy Việt Nam từ sau Tết Nguyên đán đến nay vẫn đang được đánh giá là khá ảm đạm so với những năm trước. Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), trong cả quý I/2024, các thành viên VAMM đã bán ra thị trường tổng cộng 603.745 chiếc, giảm tới 11,5% so với quý IV/2023 và giảm xấp xỉ 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây chính là quý I có doanh số bán xe máy thấp nhất trong vòng 6 năm trở lại đây.

Thực tế hiện nay, nhiều mẫu xe "hot" nổi tiếng từng bán chênh cũng đã phải hạ giá thấp hơn so với giá niêm yết, do đó, việc các hãng tăng nhẹ sản lượng trong 2 tháng gần đây được cho là khá bất ngờ.