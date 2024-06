Thị trường ô tô Việt Nam: Quy mô nhỏ, sức mua thấp

Tại khu vực Đông Nam Á, trong nhiều năm qua, thứ bậc tiêu thụ ô tô lớn nhất là Thái Lan, kế đến Indonesia, Malaysia thứ 3. Việt Nam xếp thứ 4 và thứ 5 là Philippines. Tuy nhiên, trong quý III, quý IV/2023 và quý I năm nay, Indonesia giành ngôi đầu, Malaysia vượt Thái Lan để đứng thứ 2 và Việt Nam rớt hạng.



Thị trường còn quá nhỏ

Theo Hiệp hội Ô tô Malaysia (MAA), doanh số ở thị trường nước này tăng 5% trong quý I vừa qua so với cùng kỳ năm 2023, với 202.245 xe. Trong cả năm 2023, doanh số toàn thị trường này đạt mức kỷ lục với 799.731 xe bán ra.

Lượng tiêu thụ ô tô ở Malaysia tăng mạnh bởi một phần do chính sách miễn thuế xe sản xuất trong nước. Các thương hiệu ô tô nội địa của Malaysia như Perodua và Proton được hưởng lợi lớn, với thị phần chiếm 60%.

Mặt khác, ô tô điện cũng được chào bán tại thị trường này với nhiều mẫu mới với mức giá dễ mua cũng giúp tăng doanh số ô tô. Ông Triệu Khắc Thiệp, Giám đốc Chợ Tốt Xe, xác nhận ngoài việc được miễn thuế, giá bán ô tô của 2 thương hiệu này khá rẻ, chỉ trên dưới 200 triệu đồng/xe, nên thị trường ô tô ở Malaysia rất sôi động.

Tại thị trường Thái Lan, theo số liệu của Hiệp hội Công nghiệp Ôtô Indonesia (Gaikindo), lượng tiêu thụ ô tô cũng giảm 25% trong quý I vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái. Từ tháng 6-2023, doanh số ô tô hằng tháng nước này giảm so với cùng kỳ năm trước do mức nợ xấu tăng và tiêu dùng trì trệ. Thị trường ô tô ở xứ triệu voi còn giảm sút thê thảm hơn nếu không nhờ sự tăng trưởng từ ô tô điện.