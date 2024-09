Thị trường chứng khoán hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ và dòng vốn ngoại

Thị trường chứng khoán đón nhận nhiều thông tin vĩ mô tích cực trong tuần như là động lực “truyền cảm hứng” cho dòng tiền đổ vào thị trường mạnh mẽ. Nhà đầu tư nước ngoài có động thái mua ròng giá trị lớn tại nhóm ngành ngân hàng và tạo động lực tích cực lên tâm lý thị trường. (Ảnh: Vietnam+) Thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến một tuần giao dịch tích cực. Theo đó, VN-Index đã tăng 1,48% và lên 1.290,92 điểm, vượt qua vùng giá 1.280 điểm. Thêm vào đó, dòng tiền đổ vào thị trường mạnh mẽ, phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư được thúc đẩy bởi nhiều tin tức tích cực về vĩ mô. Động lực tăng trưởng từ tin tức vĩ mô Ông Phan Tấn Nhật, Trưởng nhóm Phân tích Công ty chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS), chia sẻ thị trường chứng khoán đón nhận nhiều thông tin vĩ mô tích cực trong tuần như là động lực “truyền cảm hứng” cho dòng tiền đổ vào thị trường mạnh mẽ, như Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm có buổi tọa đàm với các doanh nghiệp hàng đầu Mỹ; Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh quy mô chào thầu trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO) hỗ trợ thanh khoản trong hệ thống; Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) sẽ cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc 0,5 điểm phần trăm, hạ lãi suất chính sách-lãi suất chuẩn thị trường và sẽ bơm khoảng 1.000 tỷ nhân dân tệ (141,7 tỷ USD) thanh khoản dài hạn vào thị trường tài chính. Theo ghi nhận từ SHS, thị trường chứng khoán đã có tuần giao dịch khá tích cực với tâm lý lạc quan. Cụ thể, phiên đầu tuần thị trường điều chỉnh nhẹ, sau đó phục hồi và tăng điểm mạnh trong ba phiên liên tiếp, giúp VN-Index hướng đến vùng giá 1.300 điểm. Cùng với đó, thanh khoản trên cả hai sàn duy trì ở mức cao với giá trị trên 22 nghìn tỷ đồng, khối lượng giao dịch đạt gần 1 tỷ cổ phiếu trong các phiên cuối tuần. Trong đó, khối lượng khớp lệnh tăng 22,53% tại sàn HoSE và 10,4% phía sàn HNX. Trên thị trường, nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng dẫn dắt xu hướng đi lên. Ông Phan Tấn Nhật cho biết nhà đầu tư nước ngoài có động thái mua ròng giá trị lớn tại nhóm ngành ngân hàng, điều này đã tạo động lực tích cực lên tâm lý thị trường. Cụ thể, nhiều mã tăng giá mạnh với khối lượng giao dịch đột biến, như TPB (tăng 12,04%), MSB (tăng 9,09), STB (tăng 8,91%), EIB (tăng 7,55%), BVB (tăng 5,26%), SHB (tăng 5,26%)... Trên bình diện đó, các ngành khác cũng có diễn biến tích cực, như nhóm dịch vụ tài chính, chứng khoán đã ghi nhận nhiều mã cổ phiếu vượt vùng giá đỉnh cũ, nổi bật là MBS (tăng 12,32%), DSC (tăng 8,22%), VIX (tăng 5,78%), SSI (tăng 5,22%)... Ngoài ra, nhóm cổ phiếu bất động sản, khu công nghiệp cũng có diễn biến phục hồi tốt cùng với khối lượng chuyển nhượng lớn, như D2D (tăng 9,93%), HDC (tăng 7,44%), DXG (tăng 6,09%), KBC (tăng 5,25%), NTL (tăng 4,52%).... VN-Index có tiềm năng tăng trưởng Nhận định về tuần tới, ông Phan Tấn Nhật cho rằng sau khi vượt lên vùng giá cao nhất năm 2023 với nhiều tin tức vĩ mô hỗ trợ, VN-Index trong tuần này tiếp tục xu hướng tăng điểm khá tích cực. Tuy nhiên. VN-Index đang chịu áp lực mạnh ở vùng kháng cự 1.300 điểm, đây là đỉnh giá trong nhiều tháng qua. Trong khi, VN30 tăng tốt với hơn 2% và lên mức 1.352,57 điểm, vượt lên vùng giá 1.340 điểm cao nhất của tháng Sáu và gặp vùng kháng cự rất mạnh 1.360 điểm-1.370 điểm, tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá cao nhất các năm 2023 và 2024 đến nay. Về ngắn hạn, ông Phan Tấn Nhật dự báo VN-Index tiếp tục tăng trưởng với vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.280 điểm và kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự đỉnh giá từ đầu năm đến nay, là vùng giá cao nhất của các tháng 3-6-8/2024, cũng như vùng giá cao nhất tháng 8/2022. Tại vùng kháng cự tâm lý mạnh 1.300 điểm này, thị trường đang phân hóa mạnh và đây không phải vùng giá hợp lý để giải ngân, cũng chưa có dự báo chắc chắn VN-Index sẽ vượt lên. “Thị trường sẽ kết thúc quý 3 và bắt đầu quý 4 bằng một giai đoạn đón nhận kết quả kinh doanh. Do đó, nhà đầu tư duy trì tỷ trọng hợp lý và có thể cân nhắc gia tăng hoặc mở rộng danh mục đối với các mã chưa phục hồi nhiều, có vùng giá tương đương thời điểm VN-Index 1.250 điểm trước đây,” ông Phan Tấn Nhật chia sẻ. Cùng chung nhận định, nhóm phân tích Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng VN-Index ghi nhận tuần giao dịch với những phiên tăng điểm ấn tượng sau phiên rung lắc đầu tuần. Diễn biến thị trường, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn với tâm điểm là ngành ngân hàng đã thể hiện nhịp bứt phá tốt đồng thời tạo động lực giúp VN-Index hướng lên mốc 1300 điểm. Bên cạnh đó, dòng tiền khối ngoại mua ròng mạnh và giá trị tăng dần qua các phiên góp phần củng cố cho điểm số chung. Thanh khoản tuần này cũng cải thiện đáng kể so với tuần trước cho thấy dòng tiền đã có sự vận động tích cực hơn và diễn biến phân hóa cũng được thể hiện rõ nét hơn. Về kỹ thuật, nhóm phân tích của VCBS nhận định thị trường đang thể hiện sự lưỡng lự và tâm lý thận trọng gia tăng của nhà đầu tư khi chỉ số chung tiến tới vùng kháng cự mạnh 1290-1300 điểm. Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung ghi nhận rung lắc ở đường biên trên dải kết hợp giữa xu hướng và sự biến động của giá (Bollinger band) đồng thời cũng là khu vực kháng cự 1290-1300 điểm. Vì vậy, những hiện tượng giằng co rung lắc với áp lực chốt lời xuất hiện là điều dễ hiểu. Bên cạnh đó, thị trường đang có tín hiệu chững lại và nhịp điều chỉnh tích lũy là cần thiết để ổn định mặt bằng giá mới. Tuy nhiên, điểm tích cực là nhóm ngân hàng vẫn đồng thuận “xanh” giúp nâng đỡ VN-Index. Hơn nữa, chỉ báo dòng tiền vẫn hướng lên và VN-Index tiếp tục củng cố cho động lực chung trên đường chỉ báo bình quân 20 ngày. Nhóm phân tích VCBS cho rằng chiến lược giao dịch thị trường vẫn trong diễn biến ổn định và chưa có tín hiệu. Cụ thể, thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong xu hướng tích cực với nhiều yếu tố hỗ trợ. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần thận trọng và có kế hoạch đầu tư phù hợp, theo dõi sát sao diễn biến thị trường và các yếu tố tác động để đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả./.