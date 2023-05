Thêm 10.000 tiến sĩ/năm: Nhiều người gác bằng, chật vật tìm việc

Tượng đài Bác Hồ được làm bằng đá non nước của vùng đất Nghệ An đã được khánh thành nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là công trình văn hoá tâm linh, có tính lịch sử của lực lượng Công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.