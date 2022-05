Thế mạnh Việt Nam thắng lớn toàn cầu, thời hoàng kim tỷ USD

Giá cá tra tăng cao, nhu cầu tiêu thụ cá tra thế giới khả quan, đơn hàng dồi dào kéo giá cá tra phile đông lạnh trung bình xuất khẩu hiện tăng lên mức 3,4 USD/kg, tăng 0,25 USD/kg so với tháng 1/2022.

Tại thị trường EU, sau nhiều năm giảm sút, XK cá tra cũng bật tăng 86,2% so với quý I/2021, đạt 46,7 triệu USD. Giá trị XK cá tra sang các thị trường lớn trong khối như: Hà Lan tăng 86%; Đức tăng 97%; Bỉ tăng 120%; Tây Ban Nha tăng 67%.

Cụ thể, sau khi gặp khó khăn vì chính sách “zero covid” tại thị trường Trung Quốc - Hong Kong, cuối quý I năm nay xuất khẩu cá tra lấy lại đà tăng trưởng. Tính đến hết tháng 3/2022, XK cá tra sang thị trường này đạt 183,4 triệu USD, tăng hơn 163% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu thuận lợi, giá cá tra nguyên liệu trong nước cũng tăng vọt. Ở Tiền Giang, giá cá tra thương phẩm đang ở mức khoảng 30.000 đồng/kg, tăng hơn gần 10.000 đồng/kg so với thời điểm cuối năm 2021.

Tại khu vực ĐBSCL, các doanh nghiệp chế biến cá tra xuất khẩu cho biết, những ngày qua, giá cá tra nguyên liệu tiếp tục tăng mạnh lên mức 31.000-33.000 đồng/kg. Đây là giá cao nhất trong hơn 2 năm trở lại, đảm bảo cho người nuôi lãi khoảng 5.000 đồng/kg.

Không chỉ người nuôi đảo ngược tình tế từ thua lỗ thành lãi cao, doanh nghiệp xuất khẩu cá tra cũng thắng lớn dịp này. Theo đó, Công ty CP Vĩnh Hoàn (VHC) ghi nhận doanh thu tăng liên tiếp trong 3 tháng, chủ lực là cá tra. Riêng tháng 2, doanh thu cá tra tăng mạnh đến 160%.

Lũy kế quý đầu năm nay, tổng doanh thu đạt hơn 3.200 tỷ đồng, tăng gần 80% so với cùng kỳ năm ngoái. VHC lên kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu đạt 13.000 tỷ đồng, tăng 43,6% so với thực hiện năm 2021 và lợi nhuận trước thuế đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 36,5% so với thực hiện năm 2021.

Công ty CP Thực phẩm Sao Ta (FMC) cho biết, tháng đầu năm DN này ghi nhận doanh số gần 29 triệu USD, bằng 190% lần so với cùng kỳ. Còn quý I năm nay, doanh số tăng hơn 39%, lên mức 58,7 triệu USD.

Sang “chợ đầu mối” lớn mở rộng thị phần ở châu Âu