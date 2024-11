Thầy giáo vui mừng chạy đứt dép đến báo tin học sinh đoạt giải

Clip giáo viên vui mừng chạy dọc hành lang khi biết tin học trò đạt giải nhận về hàng chục triệu lượt xem trên mạng xã hội. Giáo viên vỡ òa khi học sinh đạt giải cao trong cuộc thi cấp tỉnh (Video: Nguyễn Ân). Mới đây, một đoạn clip ghi lại hình ảnh giáo viên vui mừng ôm nhau, chạy dọc hành lang lớp học khi biết học trò đạt giải cao trong một cuộc thi cấp tỉnh thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Mọi người đều thấy thích thú trước phản ứng dễ thương, cũng như nức nở dành lời khen cho các thầy cô trong video. Clip này diễn ra tại trường THPT Phạm Kiệt (huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) vào chiều 25/11. Người đăng tải video lên mạng xã hội là cô giáo Nguyễn Hoài Ân. Theo cô Ân, video ghi lại thời điểm nhà trường nhận được thông báo của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi, về việc 10 học sinh của trường tham dự cuộc thi an toàn giao thông cấp tỉnh đều được giải cao. Trong đó có 4 giải Nhất, 1 giải Nhì, 5 giải Ba. Khi biết kết quả, cô Ân và các giáo viên tham gia hướng dẫn nhóm học sinh vì quá vui mừng nên đã reo hò, chạy đến từng lớp thông báo cho các em. Hình ảnh này được một học sinh ghi lại và gửi cho giáo viên. Sau đó, cô Ân đăng tải lên trang cá nhân để lưu lại khoảnh khắc vui này. "Tôi đăng lại video như một cách lưu giữ kỉ niệm cho riêng mình, không ngờ lại nhận về nhiều lượt xem cùng lời khen, lời chúc mừng từ cộng đồng mạng đến thế", cô Ân nói và gửi lời cảm ơn đến mọi người. Cùng với cô Ân, thầy Phan Văn Trình - người thầy trong đoạn video cũng hạnh phúc khi biết tin 10/10 học sinh của trường đoạt giải, trong đó có 2 em do nam giáo viên hướng dẫn xuất sắc giành giải Nhất và giải Ba. "Nhận kết quả, tôi như vỡ oà, không nghĩ được gì nhiều liền chạy đi tìm hai học sinh mình hướng dẫn. Nhưng vì vui quá không để ý, tôi vào nhầm khối lớp 10, sau phải chạy dọc hành lang quay lại. Đến lúc nhìn xuống mới thấy dép bị đứt quai lúc nào không hay", thầy Trình bật cười nhớ lại. Theo cô Ân và thầy Trình, trường THPT Phạm Kiệt thuộc địa bàn khó khăn nhất của huyện Ba Tơ. Đa phần học sinh nơi đây đều là người dân tộc thiểu số. Do đó, việc đạt thành tích cao trong hội thi cấp tỉnh cho thấy sự nỗ lực của các em trong học tập, rèn luyện. "Trong quá trình hướng dẫn các em tham dự cuộc thi, bản thân tôi luôn nghĩ "chắc mấy trường đồng bằng tốt hơn rồi". Thế nhưng bằng sự nỗ lực, thầy trò đã cùng nhau làm nên điều bất ngờ tưởng chừng không thể. Đây là niềm vui rất lớn của các em cũng như thầy cô trong trường", thầy Trình hạnh phúc nói. Thầy Trình cùng các em học sinh. (Ảnh: NVCC) Thầy Ngô Văn Hải, Hiệu trưởng trường THPT Phạm Kiệt chia sẻ: "Hình ảnh thầy cô vỡ òa trong niềm vui khi học sinh đoạt giải dù rất đời thường nhưng lại mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Điều này cho thấy các thầy cô thật sự gần gũi, quan tâm đến việc học của học sinh cũng như các hoạt động khác của nhà trường". Vị hiệu trưởng thông tin thêm, nhóm 5 giáo viên hướng dẫn học sinh tham dự cuộc thi năm nay đều khá trẻ, phần lớn mới về điểm trường công tác khoảng 3 năm. Dù vậy, sự nhiệt tình của các thầy cô giáo góp phần giúp nhà trường đạt được nhiều kết quả nổi bật. Kim Nhung