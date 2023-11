Thầy giáo người Nhật bẽn lẽn khi được sinh viên Việt Nam chúc mừng 20/11

Your browser does not support the video tag.

Biểu cảm dễ thương của thầy giáo người Nhật khi được học trò chúc mừng 20/11 (Video: Thúy Dịu)

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thúy Dịu cho hay, thầy Morita Atsushi mới sang Việt Nam và đây là năm đầu tiên thầy dạy lớp cô.

"Ngày 20/11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam, cả lớp vẫn muốn thể hiện lòng biết ơn với thầy Atsushi vì đã giúp chúng tôi học tiếng Nhật. Lúc đón nhận món quà, thầy có vẻ rất bất ngờ và trân trọng, nói cảm ơn cả lớp", nữ sinh kể.

Ngoài tặng hoa thầy giáo, lớp Dịu còn tự viết thiệp bằng tiếng Nhật để tri ân thầy. Dịu cũng rất bất ngờ khi khoảnh khắc đẹp mình quay để lưu giữ kỷ niệm lại được nhiều người đón nhận.

"Tôi cảm thấy rất vui khi có thể truyền tải những thông điệp tích cực, lan tỏa hình ảnh đẹp của Khoa Ngôn ngữ Nhật, Đại học Hà Nội", cô nói.