'Thâu tóm' đất vàng ở Bình Dương: Bi kịch của gia đình có 3 bị cáo

Theo lời Thục Anh, bị cáo chưa bao giờ có ý muốn chiếm đoạt hay thụ hưởng bất cứ thứ gì không do công sức mình tạo ra. Do đó, khi nhận được quyết định khởi tố với tội danh “Tham ô tài sản”, bị cáo không thể ngờ tới. Tuy nhiên, Thục Anh cũng khẳng định không trốn tránh trách nhiệm hay oán than bất cứ điều gì, bởi lẽ, khi đứng tên thay và tin tưởng cha, thì nếu cha sai phạm mình phải cùng chịu trách nhiệm.

“Là đứa con gái mà cha yêu thương nhất, nghiệp của cha thì mình phải cùng cha gánh. Điều duy nhất mà bị cáo có thể làm sau khi biết việc, không cần xác định đúng sai, bị cáo cũng đã ủng hộ quyết định của cha để cùng cha khắc phục toàn bộ hậu quả, cho dù có mất đi tất cả những tài sản còn lại của gia đình để cha thể hiện được trách nhiệm sau cùng với Tổng Công ty 3/2”, Nguyễn Thục Anh khóc.

Bị cáo cũng cho biết, hai năm vừa qua là những chuỗi ngày “địa ngục” với gia đình, khi cha, chồng rồi đến bản thân mình liên tiếp bị khởi tố. Cứ mỗi ngày bước ra khỏi nhà theo giấy triệu tập của CQĐT, bị cáo luôn xác định không thể trở về nên giao 2 con nhỏ cho chị gái chăm sóc. “Tuy nhiên, bị cáo vẫn không cho phép mình bỏ cuộc…bị cáo vẫn luôn tự nhắc nhở mình chỉ cần có một cơ hội để tiếp tục thực hiện hoài bão, chỉ còn một ngày để có thể cống hiến cho ngành y tế và xã hội, bị cáo vẫn sẽ cố gắng”, Nguyễn Thục Anh giãi bày.

Cuối cùng, bị cáo khẩn cầu HĐXX xem xét, bao dung và cho 28 bị cáo trong phiên tòa được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.