Thanh toán không tiền mặt tăng tốc

Ông Kelvin Tanu Utomo cũng cho biết hiện tại có 9 xu hướng được quan tâm trong lĩnh vực thanh toán số. Trong đó có ba điểm cần nhấn mạnh gồm: Thanh toán qua ví điện tử - đang phổ biến nhất tại Việt Nam nhờ trải nghiệm thuận tiện cho người dùng, các ưu đãi và sự phủ rộng trong chấp nhận thanh toán qua hình thức này; Yêu cầu người dùng về việc có trải nghiệm không rào cản ngày càng cao; Các bên cần tham gia vào quy trình thanh toán và chia sẻ dữ liệu.

Đáng chú ý, thanh toán không tiếp xúc có cơ hội phát triển khi đảm bảo nhiều yếu tố như: trải nghiệm thanh toán mượt mà và ít rào cản, đảm bảo an toàn, tăng doanh số cho người bán, giảm bớt rào cản xử lý thanh toán không tiền mặt. Theo đó, hiện nay tại Việt Nam cứ 10 giao dịch thanh toán trong cửa hàng thì có gần 5 giao dịch không tiếp xúc.

Với mức như trên, sắp tới sẽ có nhiều ví điện tử tham gia vào thanh toán không tiếp xúc. Bên cạnh đó, người dân cũng có thể thanh toán bằng điện thoại, đồng hồ đeo tay… hay đi xe buýt, tàu điện… cũng có thể thanh toán không tiền mặt.

Thanh toán không tiếp xúc qua QR và thẻ Contactless ngày càng trở nên phổ biến với người dùng do sự tiện lợi và tính an toàn. Theo thông tin của Vụ Thanh toán, tính đến cuối tháng 3/2023, thanh toán qua phương thức QR code tăng mạnh mẽ nhất với 160,7% về số lượng và 43,8% về giá trị; qua POS tăng 37,5% về số lượng và 32% về giá trị. Trong đó, chỉ tính riêng nền tảng thanh toán Payoo, giá trị thanh toán QR qua mạng lưới đối tác trong quý I vừa qua trên cả 2 kênh online và qua POS đã tăng trưởng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng thanh toán QR trong các hình thức thanh toán ở nhiều lĩnh vực vượt hơn 30%.

Trong đó, top 5 lĩnh vực có số lượng giao dịch QR nhiều nhất theo thứ tự là: dịch vụ ăn uống; thời trang, mỹ phẩm; siêu thị và cửa hàng tiện lợi; nội thất và đồ dùng gia đình, cửa hàng bán lẻ khác.

Thanh toán không tiếp xúc bằng thẻ vật lý qua công nghệ giao tiếp trường gần (NFC) cũng tăng trưởng nhanh chóng trong năm qua. 6 tháng đầu năm 2023, số lượng giao dịch không tiếp xúc qua thẻ gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Với việc các ngân hàng nhanh chóng phát hành thẻ không tiếp xúc, các tổ chức thẻ nỗ lực khuyến khích người dân trải nghiệm hình thức thanh toán mới thông qua chương trình khuyến mãi, việc thanh toán bằng thẻ không tiếp xúc ngày càng phổ biến bởi nhà bán hàng và khách hàng đều nhận ra những ưu điểm của hình thức thanh toán này: tốc độ xử lý nhanh chóng, giao dịch thuận tiện và tính an toàn, bảo mật.

Đường đua thanh toán không tiền mặt không chỉ có thẻ truyền thống, thẻ contactless, ví điện tử mà nay đa dạng hơn nhờ quà tặng số. Hình thức này mới nổi gần đây, góp phần vào công cuộc tiến đến không tiền mặt của toàn xã hội. Đối với doanh nghiệp, quà tặng số đơn giản và tiết kiệm hơn. Với người dùng, quà tặng số văn minh, hiện đại hơn, có thể quy đổi theo đúng nhu cầu của mình trong một danh mục quà tặng rộng khắp với hàng trăm thương hiệu.