Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc thu hút kiều hối

Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt Đề án Chính sách phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn Thành phố từ nay đến năm 2030. Đây là một bước đi quan trọng nhằm tận dụng tối đa nguồn kiều hối từ người Việt Nam ở nước ngoài để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Theo Đề án này, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì triển khai Đề án. Đồng thời theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ UBND Thành phố kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết và đề xuất điều chỉnh, bổ sung. Đề án nêu các chính sách thu hút hiệu quả nguồn kiều hối, nổi bật là: định hướng nguồn kiều hối vào thị trường tài chính như thị trường chứng khoán, cổ phiếu... Đồng thời, hình thành các kênh dẫn vốn từ những người nhận kiều hối để hỗ trợ người kinh doanh, giúp chuyển nguồn vốn từ những người không có cơ hội đầu tư sang những người có nhu cầu và tiềm năng sinh lợi. Kiều hối là “nguồn lực vàng” đối với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh minh họa: KT) Đề án định hướng huy động nguồn kiều hối vào kế hoạch cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, bán các tài sản công.. từ đó giúp mở rộng cơ hội đầu tư cho người Việt ở nước ngoài. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ kết nối các tổ chức tài chính, công ty kiều hối, đồng thời mở rộng mạng lưới chuyển tiền tại các thị trường tiềm năng lớn, đặc biệt là các nước có đông người Việt Nam sinh sống và làm việc. Điều này giúp tối ưu hóa quy trình chuyển tiền và khuyến khích kiều hối trở về Việt Nam dễ dàng hơn. Các tổ chức tài chính và công ty chuyển tiền quốc tế sẽ được tạo điều kiện để mở mạng lưới chi trả kiều hối tại Thành phố Hồ Chí Minh, tạo thuận lợi cho việc thu hút thêm dòng tiền từ nước ngoài về nước an toàn và hiệu quả. Đề án cũng đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét cho phép mở tài khoản cho người nước ngoài có gốc Việt Nam không cư trú ở Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng được mở tài khoản, được lựa chọn giữ tiền gửi bằng ngoại tệ hoặc bằng Việt Nam đồng được chuyển gốc và lãi bằng ngoại tệ đã chọn. Các tổ chức tài chính, công ty kiều hối trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghiên cứu đề xuất xây dựng sản phẩm "tài khoản song song", một trong các tài khoản được dùng để gửi tiền về cho gia đình tại Thành phố và người thân của họ tại Thành phố được toàn quyền sử dụng tài khoản đó. Tài khoản thứ hai chỉ người Việt Nam ở nước ngoài mới có thể truy cập và có thể được sử dụng để tích lũy tiền cho đầu tư sau này. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra giải pháp hình thành các quỹ sản xuất từ dòng kiều hối như: quỹ kiều hối bất động sản, quỹ kiều hối hỗ trợ cho sản xuất vừa và nhỏ, quỹ đầu tư người Việt Nam ở nước ngoài... để hỗ trợ các nhà đầu tư người Việt từ nước ngoài quay về lập nghiệp, kinh doanh trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về khuyến khích kiều hối. Một giải pháp khác để thu hút kiều hối là phát hành trái phiếu với thời hạn 5 năm hoặc 10 năm, với mục đích huy động vốn cho các dự án công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng kinh tế… Thành phố Hồ Chí Minh hiện là trung tâm thu hút lượng kiều hối lớn nhất cả nước, với khoảng 2,8 triệu người Việt Nam ở nước ngoài có liên hệ với Thành phố. Kiều hối chuyển về Thành phố hàng năm chiếm từ 38-53% tổng mức kiều hối chuyển về Việt Nam. Từ năm 2012 đến 2023, lượng kiều hối về Thành phố Hồ Chí Minh qua các kênh ngân hàng thương mại, các tổ chức kinh tế, công ty kiều hối đạt hơn 65 tỷ USD, tăng trung bình 3% - 7%/năm. Trong 6 tháng đầu năm 2024, kiều hối chuyển về Thành phố đạt 5,18 tỷ USD, bằng 54,7% so với cả năm 2023 và tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù nguồn kiều hối đóng vai trò quan trọng và ổn định trong nền kinh tế, UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhận định rằng, thành phố vẫn chưa có những cơ chế chính sách cụ thể để khai thác hết tiềm năng của nguồn lực này. Đề án lần này sẽ góp phần quan trọng trong việc khắc phục những hạn chế và tận dụng tối đa dòng vốn kiều hối, giúp thúc đẩy sự phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới.