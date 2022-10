Thanh Hóa chỉ đạo khẩn sau công văn của Bộ Công an

Theo đó, ngày 19/10, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được công văn của cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an về việc đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án hình sự.

Ngày 24/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi nhận được công văn đề nghị của cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an, UBND tỉnh đã có công văn gửi các Sở: Y tế, Ngoại vụ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Tài chính, Công an tỉnh; UBND thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và thị xã Nghi Sơn.