Thanh Hằng lên tiếng khi Ngọc Ánh bị loại khỏi The New Mentor dù mạnh nhất

Trong tập phát sóng mới nhất của chương trình thực tế The New Mentor, thí sinh Ngọc Ánh của đội Thanh Hằng đã bị loại khỏi chương trình. Với quyền lực của người chiến thắng, Hương Giang thẳng tay đưa Ngọc Ánh ra về mặc dù bản thân Hương Giang biết rằng Ngọc Ánh luôn thể hiện rất tốt và là một trong những thí sinh mạnh nhất The New Mentor năm nay.

Sau khi Ngọc Ánh bị loại, nhiều khán giả đã bày tỏ sự bất bình. Một số người cho rằng Thanh Hằng không nên đưa thí sinh mạnh như Ngọc Ánh vào phòng loại, chiến thuật dùng thí sinh mạnh để thách thức Hương Giang của Thanh Hằng đã thất bại hoàn toàn, vì bảo đảm chiến thắng trong những tập tới, Hương Giang đã loại ngay Ngọc Ánh.



Ngọc Ánh

Trước bình luận trái chiều, Thanh Hằng đã có những chia sẻ đầu tiên. Nữ siêu mẫu nói với Hương Giang rằng: "Hương Giang, chị chúc nụ cười trên môi này của em kéo dài lâu một chút nhé".