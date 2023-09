Thanh Hằng bất ngờ tuyên bố ngày đặc biệt nhất trong đời, nghi vấn ngày lấy chồng không còn xa?

Tối 27/9, Thanh Hằng khiến netizen rần rần chúc mừng khi bất ngờ đăng tải bức ảnh diện áo dài màu hồng ngọt ngào như cô dâu mới.

Đồng thời, Thanh Hằng còn khoe một chiếc bánh kem có dòng chữ: "The best day of my life" (Ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi). Sinh nhật của Thanh Hằng vào 22/7 nên có thể khẳng định đây không phải ngày "chị đại" sang tuổi mới.



Thanh Hằng diện áo dài thục nữ, nở nụ cười rạng rỡ ngập tràn hạnh phúc.

Điều đặc biệt, xung quanh Thanh Hằng còn bày trí nhiều hoa tươi vô cùng chỉn chu và trang trọng làm cư dân mạng đặt nghi vấn cô bí mật làm lễ dạm ngõ hoặc dịp gặp mặt đặc biệt giữa 2 bên gia đình trước thềm đám cưới.

Trước đó, Thanh Hằng từng tiết lộ mong tổ chức đám cưới cùng với bạn thân Hồ Ngọc Hà - Kim Lý vào cuối năm 2023. Hiện tại, Thanh Hằng chưa lên tiếng về thông tin bí mật làm lễ dạm ngõ, nữ siêu mẫu sẽ chia sẻ với người hâm mộ vào thời điểm thích hợp.