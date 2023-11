Tháng 11, số bệnh nhi mắc bệnh hô hấp tăng cao tại TPHCM

Hiện tại, cơ sở vật chất, trang thiết bị chăm sóc bệnh nhi đã sẵn sàng chăm sóc cho bệnh nhi nếu tăng cao trong thời gian tới.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh - Phó Chủ tịch Liên chi Hội truyền nhiễm TPHCM, đa số các trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp là do virus. Người lớn không viêm hô hấp như trẻ nhỏ, vì người lớn có hệ miễn dịch hoặc có chích ngừa.

Các bệnh hô hấp thường được lây nhiễm từ tiết dịch của người có bệnh, đây là con đường dễ lây nhiễm nhanh. Vì vậy, mùa bệnh hô hấp, tỉ lệ trẻ em mắc bệnh đường hô hấp nhiều, những tác nhân từ virus adenovirus, RSV… là chủ yếu.

Bác sĩ Khanh cũng cho biết, bệnh đường hô hấp do nhiễm siêu vi nên các triệu chứng rất giống nhau như: Thở mệt, khò khè… Nhưng nếu không may bị bội nhiễm trên vi khuẩn thì tùy vào từng tác nhân sẽ bị rầm rộ và nặng hơn so với những con vi khuẩn khác.