Tết Dương lịch 2023, khách sạn ở miền Trung ế nửa số phòng

“Hiện chúng tôi giảm giá phòng 15-20% cho khách. Tỷ lệ khách đặt phòng thời điểm này nếu so với năm 2019 còn rất thấp.”, ông Duẩn cho hay.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao & Truyền thanh - Truyền hình TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) Trương Thị Ngọc Cẩm cho biết, dự kiến trong dịp Tết Dương lịch 2023, Hội An sẽ đón hơn 70.000 du khách.

“Thành phố đã lên nhiều chương trình để thu hút khách trong dịp này, bắt đầu từ 30/12 với sự kiện tinh hoa Trà Việt, Hội An 2022,... Ngay trong đêm 31/12, chương trình Hội An - Xuân và Tuổi trẻ, dạ hội Hội An - Chào năm mới cũng được tổ chức nhằm thu hút khách du lịch đến đây”, bà Cẩm nói.

Còn theo Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam Văn Bá Sơn, đến nay, gần như 100% khách sạn, resort nghỉ dưỡng đều mở cửa trở lại để phục vụ du khách.

“Phía tỉnh vẫn đang đợi chính sách nhập cảnh với khách du lịch Trung Quốc, khi nào có thông tin chính thức chúng tôi sẽ triển khai”, ông Sơn nói.

Trong khi đó, tại Đà Nẵng, nhiều hoạt động nghệ thuật chào đón năm mới 2023 sẽ diễn ra hai bên bờ sông Hàn. Tại công viên Biển Đông tổ chức nhiều hoạt động như trưng bày, triển lãm tác phẩm nghệ thuật và chương trình biểu diễn nghệ thuật Countdown.