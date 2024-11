Temu bị cáo buộc lừa đảo

Ủy ban châu Âu, Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng quốc gia châu Âu phát hiện Temu có các hoạt động bất hợp pháp như thổi phồng giảm giá và đánh giá sản phẩm. Nhà chức trách yêu cầu Temu phản hồi cáo buộc trong vòng 1 tháng nếu không muốn bị phạt nặng. Theo Euro News, Ủy ban châu Âu lần thứ hai cảnh báo gã khổng lồ bán lẻ Trung Quốc. Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng quốc gia châu Âu yêu cầu Temu minh bạch, hủy các hoạt động thương mại lừa đảo nếu không muốn đối mặt án phạt. Trước đó, cuộc điều tra của Mạng lưới hợp tác bảo vệ người tiêu dùng - do Bỉ, Đức và Ireland dẫn đầu - cho thấy Temu có nhiều sai phạm. Báo cáo cho thấy Temu có hành vi lừa đảo người tiêu dùng thông qua việc cung cấp hoạt động giảm giá không đúng sự thật. Phần lớn các bài đánh giá sản phẩm đều bị thổi phồng. Sàn thương mại điện tử giới thiệu công dụng sản phẩm sai lệch, phóng đại tính khả dụng của các mặt hàng và dùng chiêu bài "ưu đãi có hạn" để đánh vào tâm lý khách hàng. Ngoài ra, nhà chức trách cho rằng Temu không thông báo rõ quyền lợi trả hàng của người tiêu dùng hoặc các chi tiết liên hệ rõ ràng cho việc khiếu nại. Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng quốc gia châu Âu chỉ trích việc Temu sử dụng trò chơi "quay bánh xe may mắn" vì không cung cấp được thông tin rõ ràng về điều kiện quay thưởng và phần thưởng. Cơ quan chức năng cho Temu thời hạn 1 tháng để khắc phục sai phạm mà sàn thương mại điện tử đang mắc phải. Công ty đối mặt khoản phạt đáng kể nếu không đưa ra được phản hồi thoả đáng. "Tôi thấy vui vì các cơ quan thực thi phối hợp, giải quyết những vấn đề của Temu. Nếu Temu không tuân thủ, nhà chức trách sẽ mạnh tay", Agustín Reyna - người đứng đầu Tổ chức người tiêu dùng châu Âu (BEUC) cho hay. Agustín Reyna nói thêm rằng quyết định của nhà chức trách tạo áp lực để Temu tuân thủ luật pháp. "Thật khó chấp nhận việc Temu gửi 'cơn sóng thần sản phẩm' đến EU, bao gồm đồ chơi trẻ em, hàng điện tử không an toàn, xem thường luật tiêu dùng và Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số", Reyna nhấn mạnh. Cuối tháng 10, Euro News đưa tin Ủy ban châu Âu tiến hành các thủ tục tố tụng chính thức chống lại thị trường trực tuyến Trung Quốc Temu vì vi phạm Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số (DSA) của Liên minh châu Âu (EU). “Temu có rất nhiều vấn đề với người tiêu dùng, bao gồm bày bán nhiều sản phẩm nguy hiểm hoặc bất hợp pháp, lừa người tiêu dùng với hiệu ứng kỹ thuật thiết kế cho sản phẩm. Quyết định của Ủy ban châu Âu là bước đi đầy hứa hẹn. Điều quan trọng là Ủy ban châu Âu phải duy trì áp lực lên Temu và thúc đẩy công ty tuân thủ luật pháp càng sớm càng tốt, đại diện uỷ ban nói. Temu là sàn thương mại điện tử đang gây tò mò cho phần lớn người Việt. Ứng dụng đổ bộ Việt Nam với những chiêu trò như "mua hàng giá cực rẻ", "mua hàng giá 0 đồng", "khuyến mãi người dùng mới" 1,5 triệu đồng. Trước khi sang Việt Nam, Temu làm mưa làm gió ở nhiều thị trường. Theo The Times, người dân dường như có cơ hội mua hàng giá rẻ trên Temu, tuy nhiên sàn thương mại điện tử bị cho là cung cấp dịch vụ không đáng tin cậy, sử dụng dữ liệu người dùng. Các nhà lập pháp Mỹ cảnh báo ứng dụng có nguy cơ cao sử dụng sản phẩm được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Trạch Dương Theo Euro News