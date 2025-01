Tay chèo canoeing số 1 Việt Nam xin nghỉ tập vì bị chậm trả chế độ

Thông tin VĐV canoeing Nguyễn Thị Hương xin nghỉ tập ở đơn vị Vĩnh Phúc do bị chậm trả chế độ trong suốt 3 năm qua gây sự chú ý đặc biệt của dư luận. Ngày 31/12/2024, VĐV canoeing Nguyễn Thị Hương (2001) gửi đơn lên Sở VHTTDL Vĩnh Phúc, Trung tâm HLTĐTDTT Vĩnh Phúc và BHL, bộ môn đua thuyền Vĩnh Phúc đề đạt nguyện vọng nghỉ tập. Trong đơn, tay chèo canoeing số 1 Việt Nam cho biết từ năm 2022- 2024, cô chưa nhận được tiền thưởng huy chương các giải trong nước và tiền hỗ trợ dinh dưỡng của năm 2024. Nguyễn Thị Hương cũng trình bày, cô lớn tuổi và do điều kiện hoàn cảnh gia đình, nên mong muốn được nghỉ tập từ ngày 1/1/2025. Theo tìm hiểu, Trung tâm HLTĐ TDTT Vĩnh Phúc có thông báo về việc tạm dừng công tác huấn luyện của các đội thể thao do thiếu kinh phí, trong đó có môn đua thuyền. Sau khi tạm dừng công tác huấn luyện, các HLV bàn giao VĐV cho gia đình quản lý và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của VĐV trong thời gian này. Nguyễn Thị Hương (thứ 2 từ phải sang) vừa dự Olympic Paris 2024. "Căn cứ đề nghị của các đội tuyển thể thao và tình hình thực tế chưa được cấp dinh dưỡng tập luyện thường xuyên cho HLV, VĐV. Trung tâm HLTĐ TDTT Vĩnh Phúc thông báo: Tạm dừng công tác tập luyện thường xuyên của các đội tuyển thể thao từ ngày 24/12/2024 cho đến khi được cấp kinh phí nuôi dưỡng thường xuyên năm 2024", trích công văn của Trung tâm HLTĐ TDTT Vĩnh Phúc gửi tới Sở VHTTDL Vĩnh Phúc. Được biết, để có thu nhập và tiếp tục tập luyện, không chỉ có Nguyễn Thị Hương mà nhiều VĐV mũi nhọn khác của Vĩnh Phúc cũng xin nghỉ nhằm chuyển đơn vị khác. Với trường hợp của Nguyễn Thị Hương, sau khi nghỉ ở Vĩnh Phúc, cô vẫn là thành viên của đội tuyển đua thuyền Việt Nam. Hiện tại, tay chèo sinh năm 2001 đang tập trung đội tuyển đua thuyền Việt Nam và tập luyện tại Hải Phòng. "Nguyễn Thị Hương gặp khó khăn ở địa phương là điều rất đáng tiếc. Tuy nhiên, VĐV này vẫn là thành viên của đội tuyển đua thuyền Việt Nam, mọi hoạt động tập luyện, thi đấu cũng như chế độ ở đội tuyển của Hương được đảm bảo", ông Nguyễn Hải Đường, Tổng thư ký Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam khẳng định. Trong năm 2024, cùng với tấm HCB châu Á, Nguyễn Thị Hương trở thành VĐV canoeing đầu tiên của Việt Nam giành suất chính thức dự Olympic. Cô cũng vừa được vinh danh ở giải thưởng VĐV trẻ của năm tại Cúp Chiến thắng 2024.