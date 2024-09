Tắt sóng điện thoại 2G từ 16/10

Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định hoãn thời gian tắt sóng 2G từ ngày 16/9 sang ngày 16/10 để đảm bảo nhu cầu thông tin trong thời gian khắc phục thiệt hại do bão YAGI. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 10/2024/TT-BTTTT về việc “Ngưng hiệu lực thi hành quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 03/2024/TT-BTTTT và điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 04/2024/TT- BTTTT”. Theo đó việc ngừng sóng điện thoại di động 2G sẽ được gia hạn một tháng, từ ngày 16/9/2024 đến hết ngày 15/10/2024. Theo ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, quyết định này căn cứ trên tình hình thực tế ảnh hưởng của bão lũ, cũng như kiến nghị của doanh nghiệp viễn thông. “Việc lùi thời gian tắt sóng nhằm giúp các nhà mạng có thời gian thông tin đến các thuê bao cần chuyển đổi, đồng thời hỗ trợ người dân có điện thoại phím bấm tích hợp chức năng 4G”, ông Nhã nói. Theo thống kê, tính đến ngày 8/9, trên thị trường còn 3,4 triệu thuê bao 2G, giảm mạnh so với con số 11 triệu thuê bao vào tháng 5/2024. Ông Nhã cho biết, sau khi có lộ trình mới, các doanh nghiệp viễn thông sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để lên kế hoạch tắt sóng 2G ở từng khu vực, đảm bảo duy trì chất lượng dịch vụ trong quá trình chuyển đổi, đáp ứng tốt nhất việc duy trì dịch vụ cho người dùng. Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố lộ trình tắt sóng 2G. Theo đó, việc dừng công nghệ 2G sẽ thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, vào tháng 9/2024 sẽ dừng phục vụ thuê bao sử dụng máy điện thoại chỉ sử dụng công nghệ 2G (2G only). Trong hai năm sau đó, sóng 2G vẫn được duy trì để cung cấp cho các điện thoại thông minh chưa tích hợp tính năng cuộc gọi VolTE cũng như duy trì dịch vụ IoT như theo dõi giám sát hành trình. Đến tháng 9/2026 dừng hoàn toàn hệ thống 2G. Nguyễn Hoài