Tasco và Geely liên doanh lắp ráp, phân phối xe tại Việt Nam

Công ty cổ phần Tasco (“Tasco”) và Geely Auto Group (“Geely”) cho hay sẽ liên doanh lắp ráp và phân phối xe ô tô tại Việt Nam, cũng như hợp tác chiến lược 3 bên với BQL Khu Kinh tế và các khu CN tỉnh Thái Bình. Cụ thể, việc liên doanh sản xuất lắp ráp xe ô tô giữa Tasco và Geely là một dự án CKD (Completely Knocked Down: lắp ráp trong nước với linh kiện được nhập khẩu), có công suất thiết kế đạt 75.000 xe/năm cho giai đoạn 1, quy mô diện tích đất 30ha, phục vụ cho nhu cầu trong nước và đặc biệt là xuất khẩu sang các nước có hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. Tổng vốn đầu tư của dự án dự kiến khoảng 168 triệu đôla Mỹ, trong đó Tasco sẽ góp vốn đầu tư 64% và Tập đoàn Geely sẽ góp vốn 36%. Theo kế hoạch, liên doanh sẽ bước đầu lắp ráp các dòng xe thuộc thương hiệu Lynk & Co và Geely Auto, trong tương lai có thể mở rộng lắp ráp các thương hiệu xe khác. Nhà máy dự kiến sẽ được khởi công xây dựng trong nửa đầu năm 2025 và bàn giao mẫu xe đầu tiên tới khách hàng trong đầu năm 2026. Song song với dự án CKD, Tasco Auto - đơn vị thành viên của Tasco - cũng chính thức phân phối thương hiệu xe ô tô Geely Auto. Năm 2023, Geely đã vượt mục tiêu doanh số với hơn 1,68 triệu xe bán ra, và chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, Geely đã đạt doanh số 1.31 triệu xe (bao gồm cả Zeekr và Ruilan), tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, hướng đến mục tiêu 2 triệu xe trong cả năm 2024 (chưa bao gồm doanh số của Volvo). Tasco và Geely cũng thực hiện ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác chiến lược với BQL Khu Kinh tế và các Khu CN tỉnh Thái Bình. Bên cạnh nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô, Tasco và Geely cũng sẽ hợp tác để kêu gọi các nhà đầu tư khác để hoàn thiện chuỗi cung ứng linh kiện phụ tùng, đầu tư xây dựng trung tâm nghiên cứu phát triển ô tô R&D cho khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó cũng thành lập trường Đại học đào tạo kỹ thuật ô tô, đầu tư sản xuất điện thoại thông minh phục vụ chuyên biệt cho việc kết nối ô tô-xe với con người tại Khu kinh tế Tiền Hải, Thái Bình. Với những lợi thế rất lớn về phát triển kinh tế và thu hút đầu tư của Thái Bình như: các chính sách ưu đãi của Nhà nước, vị trí thuận tiện giao thông, gần cảng biển…, các kế hoạch hợp tác của Tasco - Geely và tỉnh Thái Bình sẽ mang lại tiềm năng lớn về tăng trưởng kinh tế cho địa phương, cũng như sự phát triển bền vững và toàn diện cho hai doanh nghiệp. Ông Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh Ủy Tỉnh Thái Bình đánh giá: “Sự hợp tác chiến lược giữa Tasco và Geely tại Thái Bình diễn ra rất đúng thời điểm. Thị trường ô tô Việt Nam đầy tiềm năng, tỉ lệ sở hữu xe ô tô trên 1.000 dân ở Việt Nam hiện đạt khoảng 63 xe so với hơn 300 xe ở Thái Lan, dự kiến tăng trưởng thị trường xe bình quân đến 2030 từ 14%-16%/năm, tổng lượng xe ô tô tiêu thụ đạt 1 - 1.1 triệu xe, tầm nhìn đến 2045 dự kiến đạt 4.5 – 4.7 triệu xe. Trong 10 năm qua, tốc độ tăng trưởng thị trường ô tô Việt Nam cao hàng đầu thế giới. Nhiều chính sách quan trọng từ Chính phủ để phát triển ngành công nghiệp ô tô đang được xây dựng và sẽ sớm thông qua, nhằm thúc đẩy sản xuất và tăng tỷ lệ nội địa hóa”. Ông Vũ Đình Độ - Chủ tịch HĐQT Tasco chia sẻ: “Liên doanh giữa Tasco và Geely đánh dấu một bước tiến quan trọng không chỉ trong lĩnh vực sản xuất ô tô mà còn mở ra cơ hội phát triển hạ tầng giao thông thông minh, ứng dụng công nghệ kết nối và tự động hóa tại Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng việc hợp tác này sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc phát triển giao thông thông minh và kết nối, đồng thời chuyển giao công nghệ tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh xuất khẩu".