Tasco: tập trung dự án CKD lắp ráp xe cho đối tác thuộc Top 10 nhà sản xuất ô tô toàn cầu

- VETC: Duy trì thị phần 70% thu phí không dừng (ETC) và chuẩn bị cho triển khai trên các cao tốc mới, đặc biệt các cao tốc có vốn ngân sách Nhà nước. Tỷ lệ cao tốc áp dụng ETC hiện nay mới khoảng 1.000 km2 trên tổng số cao tốc hiện hữu. Ngoài ra, VETC cũng đang tiếp tục mở rộng các giải pháp và dịch vụ thu phí không tiền mặt tại các bãi đỗ ô tô và xe máy, cảng hàng không, trạm xăng, các trạm dịch vụ ô tô trên toàn quốc. Cụ thể VETC đã triển khai thí điểm thành công ở bãi đỗ của Phủ Tây Hồ và các bãi đỗ do nhà nước quản lý tại Thủ Đô Hà Nội. Công ty cũng công bố sẽ triển khai chương trình Khách hàng thân thiết (Loyalty) cho người dùng dịch vụ VETC ngay trong năm 2024.

- Bảo hiểm Tasco: Công ty trao đổi đang tập trung xây dựng nền tảng gồm nhân sự, mạng lưới, nền tảng hạ tầng công nghệ và chỉ tập trung kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới. Bảo hiểm Tasco đang phát triển mạng lưới 30 trung tâm kinh doanh trên toàn quốc ngay trong tháng 6/2024. Hạ tầng công nghệ của Bảo hiểm Tasco cũng hướng đến xuyên suốt và tập trung cho Bảo hiểm xe cơ giới, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tiện dụng và nhanh chóng nhất. Công ty đặt ra mục tiêu tăng trưởng doanh số đạt 100 tỷ mỗi tháng từ tháng 12/2024. Doanh số tháng 5 công ty bảo hiểm đạt được là cơ sở vững chắc cho mục tiêu lọt top 5 riêng về xe cơ giới từ tháng 12/2024.