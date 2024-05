Tạo 'đơn tố cáo' giả quảng cáo cờ bạc, ra mắt phần mềm chống lừa đảo cho người dân

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – A05 thuộc Bộ Công an vừa cập nhật thông tin về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng.

A05 cũng khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức về hậu quả, tác hại của tội phạm đánh bạc qua mạng; Cảnh giác trước các thủ đoạn, hoạt động lôi kéo, dụ dỗ tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng.

Trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động quảng cáo, tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng, người dân cần báo tin tố giác ngay tới cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý.

Sắp ra mắt phần mềm chống lừa đảo cho người dân

Được Hiệp hội An ninh mạng quốc gia chủ trì tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, hội thảo “Phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng” là sự kiện nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn, hậu quả do hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây ra và các quy định của pháp luật có liên quan để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, doanh nghiệp.

Theo Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, phần mềm phòng, chống lừa đảo được phát triển dựa trên các nghiên cứu kỹ lưỡng về nguy cơ với người dùng Việt Nam. Ảnh minh họa: T.P

Diễn ra trong ngày 13/5, hội thảo về "Phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng" sẽ mang đến những nội dung mang tính thời sự, nổi bật, cập nhật các công nghệ an ninh mạng mới, các xu hướng và kinh nghiệm của quốc tế, thực tiễn tốt của các nước về việc phòng chống lừa đảo trên không gian mạng, đặc biệt là hình thức lừa đảo tài chính công nghệ cao.

Đáng chú ý, trong mục tiêu xây dựng cộng đồng phòng chống lừa đảo trên không gian mạng, tại hội thảo ngày 13/5, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia sẽ giới thiệu về phần mềm phòng, chống lừa đảo dành cho người dân, cài trên smartphone.