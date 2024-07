Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt, thuốc lá sẽ đắt đến mức nào?

Dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, hoàn thiện. Các nội dung như Bộ Tài chính đề xuất hướng đến việc hạn chế sản xuất và điều tiết tiêu dùng nhằm đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá của Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030, do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chính sách thuế đối với thuốc lá hợp pháp cần được điều chỉnh hợp lý để làm giảm động lực của những người buôn lậu.

Đánh giá tác động của việc điều chỉnh thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá thông qua mô hình phân tích của nhóm nghiên cứu thuộc Viện Chiến lược và Chính sách tài chính cho thấy, vào năm 2030, sản lượng thuốc lá hợp pháp ở cả hai phương án do Bộ Tài chính đề xuất đều giảm mạnh, trong khi lượng thuốc lá lậu tăng mạnh.

Điều này dẫn đến tổng lượng thuốc lá tiêu thụ giảm không đáng kể, chỉ ở mức 7% ở cả hai phương án so với năm 2025.

Với hai phương án tăng thuế được đề xuất, thu ngân sách nhà nước sẽ tăng trung bình khoảng 13%/năm. Tuy nhiên, tỷ lệ trốn thuế do thuốc lá lậu tăng trung bình khoảng 33-34%/năm do người tiêu dùng chuyển đổi hành vi tiêu dùng do tăng nhanh thuế.

Đại diện nhóm nghiên cứu, bà Tô Kim Huệ, nêu rõ: Mô hình phân tích cũng cho thấy các nhà sản xuất thuốc lá bắt buộc phải chuyển toàn bộ tác động của thuế tăng sang người tiêu dùng bằng việc tăng giá sản phẩm, từ đó người tiêu dùng sẽ chuyển sang thuốc lá lậu.