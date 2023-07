Tân Sơn Nhất lên kế hoạch chống ngập trước bão Talim

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất yêu cầu thủ trưởng các đơn vị kiểm tra, rà soát lại các phương án phòng chống lụt bão, nghiêm túc triển khai thực hiện để bảo đảm an toàn cho hoạt động bay và sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Bên cạnh đó, các đơn vị của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sẽ cho kiểm tra, rà soát và theo dõi an toàn tại đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ để kịp thời phát hiện những chướng ngại vật; thực hiện chằng néo mái nhà tránh xảy ra tình trạng tốc mái, thấm, dột; lập phương án khắc phục khi có sự cố về điện, cháy nổ; kiểm tra lại hệ thống chống sét trên khu bay, tại các đài trạm và phương án ứng phó sự cố do mưa bão gây ra làm ngập úng khu bay và đường cất hạ cánh…

Các chốt gác khu vực đường lăn, sân đỗ, đường cất hạ cánh tăng cường quan sát và thông báo kịp thời trong trường hợp phát hiện các sự cố, các vật do gió bão thổi bay vào khu hoạt động bay, sân đậu, nhà ga trong cơn dông để có biện pháp xử lý kịp thời.

Các đơn vị phục vụ mặt đất cần có kế hoạch và triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, kịp thời xử lý các tình huống hành khách gây rối tại nhà ga, nhất là khi có thông báo chậm chuyến bay hoặc hủy chuyến bay.

Chiều ngày 15/7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia phát tin cảnh báo áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 1 đầu tiên trong năm, có tên quốc tế là Talim.

Theo Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, từ giờ tới cuối năm dự báo vẫn còn 8-10 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ảnh hưởng tới vùng 2 vùng thông báo bay (FIR - Flight information region) của Việt Nam là FIR Hà Nội và FIR TPHCM.

Theo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, từ đầu mùa mưa ở miền Nam, trong tháng 6 có tới 18 ngày bị ảnh hưởng bởi mưa. Mưa thường xuyên xuất hiện vào khung giờ chiều, tối. Vì lý do này, nhiều chuyến bay đến Tân Sơn Nhất phải bay chờ cho đến khi đảm bảo hạ cánh theo quy định.

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết, tổng số chuyến phải bay chờ tại Tân Sơn Nhất trong tháng 6 là 571 chuyến, trong đó 561 chuyến là phải bay chờ vì lý do thời tiết. Các chuyến còn lại là do các lý do khác.

Tỷ lệ chuyến bay phải bay chờ là 5% so với tổng số chuyến bay đến. Đặc biệt, ngày 4/6 có 101 chuyến, ngày 28/6 có 86 chuyến và cao nhất là ngày 29/6 có tới 109 chuyến bay phải bay chờ vì lý do thời tiết.