Tận dụng thời cơ vàng để Việt Nam có những kỳ lân công nghệ

Trong 9 tháng của năm 2022, đầu tư vào lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam cũng sụt giảm nhẹ so với 2021, nằm trong xu hướng chung của thị trường vốn đầu tư mạo hiểm toàn cầu. Các số liệu cho thấy, tổng số vốn đầu tư đã giảm 17,9% với tổng giá trị là 494,208 triệu USD so với 602,25 triệu USD của năm 2021. Đồng thời, số thương vụ đầu tư trong khoảng thời gian này là 94, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

Dù sụt giảm cả về số lượng cũng như nguồn vốn đầu tư, nhưng quy mô các thương vụ đã ngày càng lớn hơn. Số liệu thống kê cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã thu hút gần 500 triệu USD đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ; số thương vụ thành công chiếm 19% toàn khu vực Đông Nam Á.