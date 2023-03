Tạm giam giám đốc 3 trung tâm đăng kiểm ở Cần Thơ

Ngày 2/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Châu Ngọc Ý (38 tuổi, Giám đốc của các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 6502D, 6504D và 6506D thuộc Công ty Cổ phần kỹ thuật Cát Tường An Khánh) và Nguyễn Sĩ Hùng (43 tuổi, doanh nghiệp tư nhân sửa chữa ô tô Phú Hưng ở Bến Tre) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra đọc quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Châu Ngọc Ý.