Tài xế xe máy xếp hàng nhận phiếu phạt ở Đại lộ Thăng Long

Bên cạnh lí do có việc gấp thì nhiều người cho biết đi vào cao tốc do thói quen. Theo tài xế V.T. (SN 1980, trú tại Quốc Oai, Hà Nội), do nhìn thấy nhiều người đi xe máy khác cũng lưu thông trên tuyến nên đi theo.

"Tôi làm bảo vệ, lương được hơn 6 triệu đồng, hôm nay bị CSGT xử phạt 2,5 triệu gần bằng nửa tháng lương. Sau lần này tôi sẽ không tái phạm để đảm bảo an toàn cho mình và người tham gia giao thông khác", tài xế V.T. nói.