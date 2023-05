Tài xế gây tai nạn liên hoàn có nồng độ cồn gấp 2,5 lần mức 'kịch khung'

Liền sau đó, tài xế này va chạm tiếp với xe máy BKS 34B2-562.60 do ông Đỗ Hải Nam (SN 1972, trú tại TP Hải Dương). Chưa hết, ô tô này còn đâm tiếp xe BKS 34K1-039.37 do chị Lê Thị Chính, SN 1980 (trú tại TP Hải Dương) điều khiển và máy điện BKS 34MĐ-516.60 do cháu Đinh Khánh Ngọc (SN 2005, trú tại TP Hải Dương) điều khiển.

Vụ tai nạn đã khiến các cháu Quân, Ngọc gãy chân, ông Nam và chị Chính bị xây xát phần mềm. Các phương tiện hư hỏng nặng.