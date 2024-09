Khi đi mua thực phẩm ở các chợ dân sinh, bạn sẽ thấy ở các quầy thịt, người bán thường phủ miếng vải lên trên các miếng thịt lợn; tại sao lại như vậy? Có lẽ không ít người thắc mắc về một hiện tượng thường thấy ở các chợ dân sinh: Những miếng thịt lợn trên bàn được phủ miếng vải trong lúc chờ khách mua. Tại sao người bán thịt làm như vậy và miếng vải có tác dụng gì? Tại sao người bán ở chợ thường phủ vải lên miếng thịt lợn? Việc phủ vải lên miếng thịt lợn tại các chợ truyền thống mang lại nhiều lợi ích cho cả người bán và người mua, và dưới đây là một số lý do: Giữ thịt luôn tươi ngon Lý do chính khiến người bán thịt thường phủ vải lên miếng thịt lợn là để bảo vệ thịt khỏi bụi bẩn, côn trùng và các yếu tố ô nhiễm trong không khí. Tại các chợ truyền thống, không gian bán hàng thường không được vệ sinh; không khí có rất nhiều bụi bẩn, vi khuẩn. Thịt tiếp xúc trực tiếp với các yếu tố này sẽ giảm chất lượng nhanh chóng, dễ nhiễm khuẩn và ôi thiu.

Có nhiều lý do khiến người bán ở chợ thường phủ vải lên miếng thịt lợn/ (Ảnh: Sohu) Bằng cách phủ một lớp vải sạch lên trên miếng thịt, người bán sẽ tạo ra một lớp ngăn cách giữa thịt và không khí, hạn chế được côn trùng đậu vào, ngăn bụi và vi khuẩn trong môi trường xâm nhập, giữ cho thịt luôn tươi ngon và vệ sinh. Hạn chế ánh nắng và nhiệt độ cao Ánh sáng mặt trời và nhiệt độ cao có thể làm cho thịt nhanh chóng bị hỏng. Việc để thịt tiếp xúc quá lâu dưới ánh nắng và nhiệt độ cao có thể khiến nó nhanh chóng làm giảm độ tươi của thịt, khiến nó bị mất màu sắc tự nhiên, sản sinh vi khuẩn gây hại, thay đổi mùi vị và làm giảm giá trị dinh dưỡng của thịt. Việc phủ vải lên miếng thịt sẽ giúp hạn chế tác động của ánh nắng trực tiếp. Lớp vải hoạt động như một lớp bảo vệ, giúp giảm bớt nhiệt độ bề mặt của thịt và giữ cho thịt được tươi lâu hơn trong điều kiện ngoài trời. Giữ độ ẩm cho miếng thịt Một lý do khác khiến người bán ở chợ thường phủ vải lên miếng thịt lợn là để giữ cho thịt không bị khô. Khi thịt lợn tiếp xúc với không khí quá lâu, bề mặt của nó sẽ dần bị khô do mất nước, vừa mất thẩm mỹ vừa giảm giá trị dinh dưỡng và độ tươi ngon vốn có. Miếng vải phủ lên thịt có thể giúp hạn chế quá trình bốc hơi nước, giữ cho miếng thịt luôn ở trạng thái ẩm ướt, mềm mại và tươi mới. Việc giữ ẩm này cũng giúp miếng thịt trông bắt mắt hơn, giúp người bán dễ dàng thu hút khách hàng hơn.

Việc phủ vải lên miếng thịt lợn giúp thịt luôn ở trạng thái mềm mại và tươi ngon. (Ảnh:Tasting Table) Tạo cảm giác vệ sinh cho người mua Khi đi mua thịt, khách hàng luôn quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc thịt lợn được che phủ bằng vải giúp người mua cảm thấy yên tâm hơn, biết rằng miếng thịt được bảo vệ khỏi các yếu tố gây hại từ môi trường bên ngoài. Không phải lúc nào phủ vải cũng là giải pháp vệ sinh tối ưu nhưng trong một số trường hợp, nó vẫn tạo ra cảm giác an toàn cho người mua, gây ấn ượng về sự gọn gàng, sạch sẽ và chuyên nghiệp. Họ có thể thấy rằng người bán đã quan tâm đến việc bảo quản thực phẩm và đảm bảo vệ sinh, từ đó có thiện cảm hơn với người bán và dễ dàng quyết định mua hàng. Một số điều cần lưu ý Mặc dù việc phủ vải lên thịt lợn mang lại nhiều lợi ích nhưng không phải vải nào cũng thích hợp. Người bán cần chú ý đến việc sử dụng vải sạch và được giặt thường xuyên để tránh làm bẩn, lây nhiễm vi khuẩn cho thịt. Nếu vải phủ không được giữ gìn vệ sinh, nó có thể trở thành nguồn gây ô nhiễm cho miếng thịt, mất đi tác dụng bảo vệ ban đầu. Ngoài ra, vải phủ cần có khả năng thấm hút tốt để tránh việc làm thịt bị ướt và gây ra mùi khó chịu. Miếng vải quá dày hoặc quá mỏng đều có thể làm giảm hiệu quả bảo vệ của nó. Theo VTC news