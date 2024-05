Tại sao El Nino lại khiến con người hắt xì nhiều hơn?

Trong những ngày qua, do tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino, nắng nóng gay gắt đã và đang diễn ra ở nhiều địa phương, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39 độ C, có nơi 44 độ C. Toàn quốc đã xảy gần 20 vụ cháy rừng làm trên 260 ha rừng các loại bị thiêu rụi. Trước tình trạng trên, các địa phương đã tích cực triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.