Tác dụng của khế với bệnh cúm

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Ethnopharmacology, các hợp chất có trong khế như flavonoid và vitamin C có thể giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể, từ đó hỗ trợ trong việc ngăn ngừa và điều trị cúm.

Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, có tác dụng làm giảm viêm và bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của vitamin C trong việc hỗ trợ hệ miễn dịch và giảm thời gian mắc các bệnh do virus như cúm.