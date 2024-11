Sức mua ô tô bật tăng

Tiêu thụ ô tô thời điểm này tăng mạnh so với những tháng đầu năm, trong đó có nhiều mẫu xe nội địa được khách hàng lựa chọn Doanh số bán ô tô chạm đáy vào tháng 2-2024 khi toàn thị trường chỉ tiêu thụ được 11.633 chiếc. Sức mua tăng lên 24.000 - 28.000 chiếc/tháng trong giai đoạn sau đó song vẫn khá yếu so với mức tiêu thụ 25.000 - 39.000 chiếc/tháng hồi năm 2023. "Liều doping" kịp thời Nhờ chính sách giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được tái áp dụng từ tháng 9 đến hết tháng 11-2024, thị trường ô tô có dấu hiệu ấm lại rõ rệt. Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số của các doanh nghiệp thành viên trong tháng 9-2024 đạt 36.585 chiếc, tăng 45% so với tháng trước đó. Doanh số tháng 10-2024 tiếp tục tăng lên 38.761 chiếc. Khách hàng bắt đầu tìm đến các đại lý ô tô để tham khảo giá và chốt mua từ khoảng 2 tháng qua Đáng chú ý, trong khi những tháng đầu năm, số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc bán ra áp đảo so với xe sản xuất, lắp ráp trong nước thì từ tháng 9 đã đảo chiều. Số liệu của VAMA cho thấy tháng 9 vừa qua, có 19.500 xe sản xuất, lắp ráp trong nước được giao đến tay khách hàng, còn doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc chỉ đạt 17.085 chiếc. Đến tháng 10, sức mua ô tô nội địa và nhập khẩu lần lượt đạt 21.113 và 17.648 chiếc. Ông Châu Văn Thành - phụ trách kinh doanh một đại lý ô tô ở TP Thủ Đức, TP HCM - dự báo sức mua trong tháng 11 này sẽ tiếp tục tăng cao do đây là tháng cuối được áp dụng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ. "Những khách hàng còn cân nhắc, do dự chưa mua xe trong tháng 10 có khả năng sẽ gấp rút chốt đơn trong tháng 11" - ông Thành nhận định. Tại đại lý ô tô của Honda ở quận 10, TP HCM, nhân viên bán hàng cho biết số khách đến tham quan, khảo giá và mua xe trong tháng qua tăng gấp nhiều lần so với những tháng đầu năm. Nhiều khách xuống tiền nhanh do đã chọn mẫu từ trước, chỉ chờ có đợt giảm giá hoặc ưu đãi thuế, phí để quyết định mua. "Ngoài giảm 50% lệ phí trước bạ, một số mẫu xe còn được giảm giá 40 - 80 triệu đồng nên hấp dẫn khách hơn trước" - nhân viên này nói. Nhân viên một đại lý Kia tại TP Thủ Đức, TP HCM thông báo nguồn cung một số mẫu xe đang khá hạn chế, nhiều mẫu không còn đủ màu hoặc phiên bản để giao cho khách. Hãng Kia cũng giảm giá đối với các dòng xe trong nước từ 10 - 90 triệu đồng/chiếc, góp phần tăng lượng khách đáng kể. Lo cuối năm mất đà Ông Châu Văn Thành cho rằng diễn biến thị trường ô tô từ tháng 12-2024 sẽ rất khó đoán. Thông thường, thị trường những tháng cuối năm âm lịch sẽ rất sôi động do nhu cầu mua ô tô để đi lại trong dịp Tết của cá nhân, doanh nghiệp tăng cao. Tuy nhiên, năm nay, chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ kết thúc chóng vánh từ cuối tháng 11 sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến sức tiêu thụ trên thị trường. Theo ông Đào Công Quyết, đại diện VAMA, 2 tháng qua ghi nhận sức mua ô tô tăng vọt do khách hàng đã phải chờ đợi chính sách ưu đãi quá lâu. Ngay từ tháng 7 đã có thông tin về việc Chính phủ sẽ giảm lệ phí trước bạ để kích thích thị trường nhưng đến tháng 9, chính sách này mới chính thức có hiệu lực. "Sau thời gian dài chờ đợi, khách hàng đổ xô mua ô tô để không bỏ lỡ chính sách ưu đãi chỉ kéo dài 3 tháng. Những người có ý định mua xe đa phần đều đã tập trung mua trong các tháng 9, 10 và 11. Do đó, đến tháng 12, thị trường sẽ không còn sôi động, nhất là khi năm nay tháng 12 dương lịch đã khá cận Tết âm lịch" - ông Quyết dự báo. Ngược lại, ông Phạm Quang Thắng, Giám đốc kinh doanh Công ty CP Ô tô Hà Nội, cho rằng sức mua ô tô dịp cuối năm không phụ thuộc vào chính sách ưu đãi thuế, phí của nhà nước. Bởi lẽ, nhóm khách hàng mua xe trong thời điểm cuối năm là nhóm có nhu cầu, mục đích sử dụng thật nên cho dù được giảm lệ phí trước bạ hay không cũng không ảnh hưởng nhiều đến quyết định mua sắm. "Sức mua trong tháng 12 sẽ không giảm vì các hãng xe sẵn sàng kích cầu bằng nhiều ưu đãi, thậm chí mức ưu đãi có thể còn cao hơn 50% lệ phí trước bạ, để giải quyết hàng tồn và dọn đường cho mẫu xe mới ra mắt" - ông Thắng nhìn nhận. Doanh số nhiều mẫu xe tăng trưởng khá Hãng xe Việt VinFast công bố đã bàn giao hơn 11.000 ô tô điện các loại cho khách hàng trong tháng 10-2024, tăng 21% so với tháng trước đó, nâng tổng số xe bán ra từ đầu năm đến nay lên hơn 51.000 chiếc, dẫn đầu toàn thị trường. Trong đó, 2 mẫu bán chạy là VF 3 với gần 5.000 xe và VF 5 với hơn 2.600 xe. Các mẫu xe khác gồm VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 và VF e34 cũng đạt doanh số ấn tượng. Tập đoàn Thành Công cũng vừa thông báo kết quả bán ô tô Hyundai tháng 10-2024 với doanh số 7.639 chiếc, tăng 17,2% so với tháng 9. Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe có doanh số bán hàng tốt nhất tháng 10 với 1.425 chiếc, tăng 10,5% so với tháng 9. Hyundai Creta đứng vị trí thứ 2 với số lượng bán ra là 1.228 xe, tăng trưởng 14,9%. Hyundai Santa Fe hoàn toàn mới ghi nhận doanh số 1.007 xe, tăng trưởng 32,8% và đứng vị trí thứ 3.