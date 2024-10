Sức mua ấm lên kéo giá bán xe máy tăng theo

Thời gian qua, sức tiêu thụ xe máy tốt hơn cũng tạo cơ hội cho các hãng xe đẩy giá lên khá cao Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) vừa công bố doanh số bán hàng trong quý III/2024 của 5 thành viên đạt 686.001 chiếc, tăng 13,74% so với quý II/2024 và tăng 12,34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thời gian qua, sức tiêu thụ xe máy tốt hơn cũng tạo cơ hội cho các hãng xe đẩy giá lên khá cao. Chẳng hạn, giá xe máy SH 160 thời điểm này tăng gần 3 triệu đồng so với tháng 9-2024, lên 108 triệu đồng/chiếc. SH 125 tăng gần 2 triệu đồng lên 83,6 triệu đồng/chiếc. SH Mode tăng 1 triệu đồng lên 65,6 triệu đồng/chiếc Các dòng xe tay ga khác cũng tăng giá từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng. Ví dụ, Vario 125 tăng gần 1 triệu đồng lên 44 triệu đồng/chiếc. Air Blade bản 160 cc tăng gần 1 triệu đồng lên 62,5 triệu đồng/chiếc. Dòng Lead được giới nữ chọn mua nhiều cũng bị đại lý đẩy giá lên 48,3 triệu đồng/chiếc, tăng gần 2 triệu đồng so với tháng trước.