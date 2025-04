Sức mạnh sản xuất của Trung Quốc

Sau nhiều nỗ lực chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc của Apple theo khuyến nghị của chính quyền Mỹ (Apple đã chuyển một số nhà máy sang Việt Nam và Ấn Độ), đến tháng 4/2024, theo ước tính của Evercore ISI, Trung Quốc vẫn chiếm 80% năng lực sản xuất của Apple.

Hiện tại, Trung Quốc đã qua giai đoạn sản xuất gia công cho các hãng phương Tây. Họ không những đã mua lại nhiều hãng công nghệ Mỹ như Lenovo (mua IBM Thinkpad), Lexmark, Smithfield Foods, Ingram Micro, Motorola Mobility (sáp nhập vào Lenovo), Haier (mua lại GE thiết bị), mà còn xây dựng các thương hiệu, sản phẩm có danh tiếng toàn cầu như Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, TikTok, Alibaba, Tencent, Baidu, JD, Temu, BYD (ô tô), Shein (thời trang). Gần đây nhất là DeepSeek, một hệ AI tổng quát gây chấn động toàn cầu, làm lung lay cả thị trường chứng khoán Mỹ.

Hiểu rõ rằng, sản xuất là xương sống của nền kinh tế, là động lực quan trọng của tăng trưởng và đổi mới, tạo ra nhiều việc làm, thúc đẩy tiến bộ công nghệ, đóng vai trò quan trọng trong an ninh quốc gia và năng lực cạnh tranh toàn cầu, khi nhận thấy Mỹ đang mất dần sức mạnh trong sản xuất, tháng 2/2025, Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Trung Quốc của Mỹ đã tổ chức phiên điều trần đầu tiên và họ đã được nghe một báo cáo "Tương lai của Công nghiệp hóa", trong đó có cảnh báo “Mọi con đường đều hướng về phía Đông”, “phương Tây đang suy tàn và châu Á, do Trung Quốc dẫn đầu, đang trỗi dậy”.