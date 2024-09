Subaru Crosstrek lộ diện ở Việt Nam trước ngày ra mắt

Mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ của Subaru dự kiến sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10 năm nay tại triển lãm VMS 2024. Mới đây, mẫu SUV cỡ nhỏ Subaru Crosstrek đã được bắt gặp trên đường phố Việt Nam. Hình ảnh hiện trường cho thấy xe sở hữu thiết kế giống hệt phiên bản đang bán tại các thị trường quốc tế. Trước đó vào tháng 8, các đại lý Subaru tại Việt Nam hé lộ nhà phân phối của hãng ô tô Nhật sắp đưa về bán mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ Crosstrek. Thời điểm ra mắt dự kiến sẽ là tháng 10 tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024 (VMS 2024). Trong quá khứ, Crosstrek từng được bán tại Việt Nam vào 2016 với tên gọi XV. Khi đó, mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và có giá khoảng 1,4 tỷ đồng. Ở lần trở lại này, giới tư vấn bán hàng cho biết Subaru Crosstrek sẽ tiếp tục được nhập Nhật thay vì nhập Thái Lan như mẫu Forester hiện hành. Nguyên nhân là bởi nhà máy của hãng tại Thái Lan sẽ ngừng hoạt động vào cuối năm 2024. Hiện thông tin về giá bán và thông số của Subaru Crosstrek dành cho thị trường Việt Nam vẫn còn là ẩn số. Tuy nhiên, nhiều khả năng xe sẽ được trang bị giống với bản đang bán ở những thị trường Đông Nam Á khác như Indonesia. Subaru Crosstrek có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.480 x 1.800 x 1.580 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.670 mm và khoảng sáng gầm 200 mm. Bộ thông số này nhỉnh hơn so với các đối thủ trong phân khúc hạng B như Honda HR-V, Kia Seltos và Hyundai Creta. Do đó, mẫu xe này sẽ được định vị ở phân khúc B+. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Subaru Crosstrek sẽ là Toyota Corolla Cross. Về ngoại hình, Crosstrek sở hữu thiết kế cứng cáp và khỏe khoắn với các chi tiết ốp nhựa đen như cản trước, đèn sương mù, hốc bánh và cản sau. Điểm nhấn của mặt trước là lưới tản nhiệt họa tiết lục giác cùng cụm đèn chiếu sáng chính LED projector sắc nét. Xe sử dụng bộ vành hợp kim 5 chấu, phay xước 2 màu bắt mắt có kích thước 17/18 inch. Mái xe được làm dốc về sau và có baga nóc. Đèn hậu thiết kế kiểu boomerang tương tự trên Forester. Điểm mạnh của Subaru Crosstrek nằm ở khả năng vận hành với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và đối xứng cùng động cơ boxer nằm ngang. Tại Indonesia, xe được trang bị máy xăng 2.0L hút khí tự nhiên, công suất 156 mã lực và mô-men xoắn 196 Nm đi kèm hộp số CVT. Crosstrek được trang bị treo trước MacPherson và phía sau dạng tay đòn kép. Bên cạnh đó, mẫu xe này cũng được tích hợp chế độ lái đa địa hình X-Mode cùng hệ thống an toàn EyeSight giống đàn anh Forester. Lê Tuấn