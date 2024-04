Sửa Nghị định 24, giá vàng sẽ thế nào?

Thời điểm hiện tại, giá vàng miếng SJC có tốc độ tăng chậm hơn giá vàng nhẫn, vàng trang sức do người ta cho rằng, Nghị định 24 được sửa đổi sẽ làm thay đổi những lợi điểm trên.

"Nếu cả hai vấn đề là thương hiệu quốc gia của vàng SJC và đơn vị nhập khẩu vàng đều có sự thay đổi ở nghị định, sẽ tạo sự ổn định hơn cho thị trường vàng. Còn nếu chỉ một trong hai yếu tố đó thay đổi, thị trường chưa chịu nhiều tác động. Từ nay đến lúc Nghị định 24 được sửa đổi, giá vàng còn nhiều biến động”, ông nói.

Ở góc nhìn khác, ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA), cố vấn Hội đồng Vàng thế giới tại Việt Nam nêu quan điểm: Nếu sửa Nghị định 24, nguồn cung vàng sẽ tăng, đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. Điều này có thể khiến giá vàng SJC giảm cả chục triệu đồng/lượng.

Theo ông Khánh, giá vàng tăng không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới do chính sách tiền tệ, diễn biến kinh tế của Mỹ. Song riêng với Việt Nam, giá vàng tăng còn xuất phát từ sự khan hiếm. Thế nên, khi Ngân hàng Nhà nước chưa có biện pháp can thiệp thị trường thì giá vàng SJC còn tăng và có mức chênh lệch rất cao so với giá thế giới.

Trong chì đạo mới nhất về thị trường vàng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới, trong nước và chủ động thực hiện kịp thời, hiệu quả các giải pháp, công cụ điều hành thị trường vàng để can thiệp kịp thời, xử lý ngay và luôn tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế chênh lệch ở mức cao, bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Ngân hàng Nhà nước cũng phải khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp, công cụ, nhất là Nghị định 24 để quản lý, điều hành chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời nguồn cung cho sản xuất vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ, phù hợp với diễn biến thị trường, bảo đảm hoạt động, giao dịch trên thị trường được quản lý, kiểm soát chặt chẽ, không ảnh hưởng đến tỷ giá, dự trữ ngoại hối nhà nước, không để xảy ra tình trạng trục lợi, đầu cơ, thao túng, đẩy giá…