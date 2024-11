Sư tử được xem là "chúa tể thảo nguyên", nhưng không đồng nghĩa với việc tất cả các loài vật trên thảo nguyên đều sợ, nhất là các loài động vật to lớn như tê giác, hà mã hay voi. Một cuộc đối đầu đầy kịch tính giữa hai loài động vật mạnh mẽ trên thảo nguyên đã được ghi lại bởi một nhân viên kiểm lâm tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Kruger, Nam Phi. Đoạn video mở đầu với hình ảnh một con tê giác đang thản nhiên gặm cỏ, trong khi đàn sư tử quan sát từ xa. Cả hai bên đều giữ thái độ hòa bình, không có dấu hiệu nào của sự đối đầu. Tuy nhiên, tình hình thay đổi khi tê giác quay lưng lại. Một con sư tử cái âm thầm tiếp cận từ phía sau và bất ngờ tấn công, nhưng đây là một sai lầm lớn. Tê giác nhanh chóng quay lại, khiến sư tử cái hoảng sợ bỏ chạy. Ngay lập tức, một con sư tử đực gần đó lao đến để giải cứu đồng loại. Tuy nhiên, tê giác không phải là đối thủ dễ bị khuất phục, ngay cả khi đối diện với một con sư tử đực đầu đàn mạnh mẽ. Your browser does not support the video tag. Sư tử suýt trả giá đắt vì thách thức tê giác (Video: Kruger). Khi sư tử đực lao tới, tê giác đã dùng sừng húc mạnh vào đối thủ. May mắn thay, sư tử đực kịp thời né tránh, nếu không nó có thể đã phải trả giá đắt với cú húc từ chiếc sừng dài và nhọn của tê giác. Dù vượt trội về thể hình và sức mạnh, tê giác nhận ra rằng đối đầu với cả đàn sư tử không phải là lựa chọn khôn ngoan, nên đã quyết định rút lui. Đàn sư tử cũng hiểu rõ rằng tê giác không phải là "con mồi dễ xơi", nên không đuổi theo để tránh một cuộc chiến không cần thiết. Tê giác là một trong những loài động vật lớn nhất trên thảo nguyên châu Phi. Tê giác trắng, loài phổ biến nhất tại châu Phi, là động vật sống trên cạn lớn thứ hai thế giới, chỉ sau voi. Một con tê giác trắng cái trưởng thành có thể nặng tới 1,7 tấn, trong khi con đực có thể đạt tới 2,5 tấn. Mặc dù có kích thước to lớn và không có thiên địch tự nhiên, số lượng tê giác đang giảm sút do môi trường sống bị thay đổi và sự nóng lên toàn cầu. Ngoài ra, tê giác còn bị săn trộm để lấy sừng. Sư tử thường tránh đối đầu với các loài động vật lớn như tê giác, hà mã hay voi. Tuy nhiên, trong trường hợp gặp phải những con non lạc mẹ hoặc cá thể trưởng thành bị thương, già yếu, sư tử vẫn có thể bao vây, tấn công và ăn thịt.