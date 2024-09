Sư tử cướp trắng "bữa tiệc buffet" trâu rừng của bầy chó hoang châu Phi

Sự có mặt của sư tử đã giúp trâu rừng không phải chịu đau đớn kéo dài khi bị bầy chó hoang châu Phi ăn sống. Tuy nhiên, trâu rừng vẫn phải nhận kết cục chấm dứt cuộc sống. Đoạn clip về sự khắc nghiệt trong thế giới tự nhiên được Mark Winckler, một nhiếp ảnh gia thiên nhiên, ghi lại tại Vườn quốc gia Lusaka, Zambia, cho thấy khoảnh khắc một bầy chó hoang châu Phi bao vây và tấn công đàn trâu rừng. Chó hoang châu Phi là bậc thầy về khả năng săn mồi theo bầy đàn, do vậy chúng đã có thể dễ dàng bao vây, tách rời một cá thể trong đàn trâu rừng để ăn thịt. Khác với những loài động vật săn mồi to lớn như sư tử hay báo hoa mai, chó hoang châu Phi thường không giết chết con mồi rồi mới ăn thịt, thay vào đó chúng sẽ ăn sống con mồi. Từng cá thể trong bầy chó hoang châu Phi sẽ thay nhau rỉa thịt, khiến những con mồi xấu số phải chịu rất nhiều đau đớn trước khi chết. Your browser does not support the video tag. Sư tử giúp trâu rừng khỏi chịu đau đớn vì bị bầy chó hoang châu Phi ăn sống (Video: Kruger). Con trâu rừng châu Phi xấu số trong trường hợp này cũng không ngoại lệ. Con vật to lớn liên tục bị những cá thể trong đàn chó hoang châu Phi cắn và rỉa thịt, khiến trâu rừng liên tục rống lên đầy đau đớn. Những tiếng rống đau đớn của trâu rừng đã thu hút sự chú ý của những kẻ săn mồi đáng sợ khác, đó là sư tử. Những con sư tử cái ở gần đó khi nghe tiếng rống của trâu rừng đã lập tức chạy đến. Dù bầy chó hoang châu Phi vượt trội về số lượng, chúng hiểu rõ rằng đối đầu với những đối thủ đầy sức mạnh như sư tử là hành động mạo hiểm, có thể khiến chúng bị mất mạng bất cứ lúc nào. Do vậy, bầy chó hoang châu Phi đã chấp nhận rút lui, bỏ lại con mồi cho sư tử. Lúc này, trâu rừng đã bị thương nặng sau những cú cắn của chó hoang châu Phi khiến nó không thể cử động và chỉ nằm yên một chỗ. Sư tử cái đã không mất quá nhiều thời gian và sức lực, tung ra cú cắn mạnh vào cổ họng của trâu rừng để kết liễu con vật, trước khi thưởng thức bữa ăn thịnh soạn. Mark Winckler cho rằng dù trâu rừng xấu số không thể thoát khỏi số phận trở thành bữa ăn cho những kẻ săn mồi, nhưng dù sao việc bị sư tử kết liễu nhanh chóng vẫn dễ chịu hơn là phải đau đớn kéo dài khi bị bầy chó hoang châu Phi ăn sống. Chó hoang châu Phi có cách phối hợp ăn ý giữa các cá thể trong đàn khi đi săn hoặc khi tấn công kẻ thù (Ảnh: ASF). Chó hoang châu Phi hay còn có tên gọi sói linh hay sói vằn, là loài động vật có vú trong họ chó, chủ yếu phân bố ở châu Phi. Chúng là loài động vật có tính xã hội cao, sống trong các bầy có phân cấp thống trị riêng biệt giữa con đực và con cái. Chó hoang châu Phi được xem là bậc thầy của nghệ thuật săn mồi theo đàn, khi những cá thể trong đàn có thể phối hợp cùng nhau một cách rất ăn ý nhờ vào ý thức kỷ luật và khả năng đoàn kết. Các thống kê khoa học cho thấy chó hoang châu Phi đạt tỷ lệ thành công lên đến 75% cho mỗi chuyến đi săn. Chó hoang châu Phi còn là một trong những loài thú có lực cắn mạnh nhất trong các loài động vật ăn thịt, khi có thể dễ dàng xé toạc phần thịt của các loài động vật ăn cỏ như linh dương, thậm chí là trâu rừng. Sau khi săn mồi, những con non trong đàn sẽ được ưu tiên thưởng thức bữa ăn trước. Nhờ vào sự phối hợp ăn ý giữa các cá thể trong đàn, chó hoang châu Phi có thể lấn át và hạ gục những con mồi to lớn như trâu rừng, thậm chí có thể bao vây và giết chết những kẻ săn mồi hung dữ như sư tử hay báo hoa mai. Chó hoang châu Phi luôn tìm cách tránh mặt, không đối đầu với sư tử. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp sư tử già, yếu hoặc bị thương, sư tử vẫn có thể trở thành con mồi để chó hoang châu Phi bao vây, tấn công và ăn thịt.