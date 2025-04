Sự thật về nước chanh hỗ trợ giải độc gan

Nước chanh chứa một lượng lớn vitamin C, chất chống oxy hóa mạnh mẽ, cùng với các hợp chất flavonoid như hesperidin và naringin. Những chất này đã được nghiên cứu và chứng minh là có tác dụng bảo vệ tế bào gan, ngăn chặn sự tấn công của các gốc tự do và giảm viêm, những yếu tố gây tổn thương cho gan. Các flavonoid trong chanh có khả năng cải thiện chức năng gan bằng cách giảm mức độ oxy hóa trong cơ thể, giúp ngăn ngừa sự hình thành các bệnh lý gan mãn tính như xơ gan và gan nhiễm mỡ.

Tác dụng của nước chanh đối với gan

Nghiên cứu cho thấy các vitamin và khoáng chất trong chanh có khả năng cải thiện chức năng gan và hỗ trợ quá trình giải độc. Theo đó, việc bổ sung chanh vào chế độ ăn uống có thể làm giảm mức độ enzyme gan ALT và AST, những chỉ số quan trọng trong việc đánh giá sức khỏe gan. Mức độ enzyme ALT và AST cao có thể là dấu hiệu của tổn thương gan, trong khi mức độ thấp cho thấy gan đang hoạt động bình thường và hiệu quả.

Bên cạnh đó, vitamin C trong nước chanh có thể giúp giảm sự hình thành các chất béo dư thừa trong gan, qua đó hỗ trợ phòng ngừa tình trạng gan nhiễm mỡ. Vitamin C còn giúp tăng cường hệ miễn dịch và giảm viêm trong gan, giúp bảo vệ gan khỏi các tổn thương do tác động của các yếu tố ngoại vi như rượu, thuốc hoặc chế độ ăn uống không lành mạnh.