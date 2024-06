Sự cạnh tranh ngầm giữa các cuộc thi hoa hậu

Ông Gerhard von Lipinski - chủ tịch của cuộc thi Nam vương & Hoa hậu Siêu quốc gia.

Tháng 6/2023, ban tổ chức Hoa hậu Siêu quốc gia công bố những quy định mới. Ban tổ chức cho biết người giành chiến thắng phải ký hợp đồng 1 năm và gia hạn sau nhiệm kỳ 2 năm. Người chiến thắng không được tham gia bất kỳ cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia, quốc tế nào khác.

Nếu vi phạm, người chiến thắng phải đền bù cho ban tổ chức số tiền 100.000 USD (khoảng hơn 2,3 tỷ đồng). Bên cạnh đó, các á hậu cũng phải ký hợp đồng 1 năm và không được tham gia bất kỳ cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia, quốc tế nào khác cho đến khi cuộc thi Miss Supranational tiếp theo được diễn ra.

Quy định này được cho là ban hành sau khi Hoa hậu Siêu quốc gia 2019 Anntonia Porsild quyết định từ bỏ danh hiệu để tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2023. Việc Anntonia Porsild từ bỏ danh hiệu đã động chạm đến tự ái của ông Gerhard von Lipinski - chủ tịch của cuộc thi Nam vương & Hoa hậu Siêu quốc gia khiến ông đưa ra quy định mới này.

Hoa hậu Hòa bình

Ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International.

Ngay từ khi khai sinh ra cuộc thi Miss Grand International, ông Nawat đã sáng tạo ra khẩu hiệu cho cuộc thi của mình "We are Grand - The One and Only" (Tạm dịch: Chúng tôi là Grand - số một và duy nhất).