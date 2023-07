SpaceX phóng thêm 15 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo của Trái đất

Theo SpaceX, các vệ tinh này được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa Falcon 9 từ Căn cứ không quân Vandenberg ở bang California.

Ngay sau khi được phóng lên, tầng thứ nhất của tên lửa Falcon 9 đã tách ra và đáp xuống tàu nổi Of Course I Still Love You ở Thái Bình Dương.