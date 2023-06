Sóng nhiệt kỷ lục 200 năm tấn công Đông Nam Á

Tháng 4 đến tháng 6 thường là quãng thời gian nóng nhất ở Đông Nam Á. Tuy nhiên năm nay, nhiệt độ tăng cao tới mức chưa từng có trong lịch sử tại một số nước, bao gồm các trung tâm du lịch như Thái Lan, Campuchia, Malaysia.

Thái Lan ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục lịch sử 45,4 độ C hôm 15/4. Trong khi đó, nước láng giềng Lào ghi nhận nhiệt độ hơn 43,5 độ C trong 2 ngày liên tiếp hồi tháng 5. Tại Việt Nam, nhiệt độ cao kỷ lục 44,2 độ C được ghi nhận đầu tháng 5, theo CNN.

Hiện tượng thời tiết nguy hiểm tại Đông Nam Á

Maximiliano Herrera, chuyên gia lịch sử khí hậu cho biết những đợt sóng nhiệt "tàn bạo nhất" vẫn chưa kết thúc, chúng sẽ tiếp tục trong tháng 6.

Trong báo cáo mới công bố, liên minh các nhà khoa học World Weather Attribution cho biết đợt sóng nhiệt tháng 4 là sự kiện chưa từng xảy ra trong vòng 200 năm. Đợt sóng nhiệt này sẽ không xảy ra nếu như không phải bởi biến đổi khí hậu do hoạt động của con người.

Cái nóng gay gắt ở Đông Nam Á càng trở nên khó chịu và nguy hiểm hơn bởi không khí tại khu vực có độ ẩm cao.